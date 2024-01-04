https://ria.ru/20240104/latviya-1919655570.html

Депортация из Латвии грозит 1167 россиянам

Депортация из Латвии грозит 1167 россиянам - РИА Новости, 04.01.2024

Депортация из Латвии грозит 1167 россиянам

Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, сообщило агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ). РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T08:24

2024-01-04T08:24

2024-01-04T08:47

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, сообщило агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ)."Согласно последней информации, депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в стране", — уточнили в материале. В УГДМ уточнили, что в декабре 2023 года сообщалось, что депортированы могут быть 1213 российских граждан, однако впоследствии выяснилось, что 46 человек уже покинули страну. По данным ведомства, среди высылаемых поровну мужчин и женщин, а 789 россиян старше 60 лет. Председатель УГДМ Майра Розе признала, что процесс депортации россиян из Латвии будет "очень сложным и обременительным". По ее словам, на первом этапе у граждан России потребуют объяснений, почему они не уезжают, в феврале эти объяснения рассмотрят и оценят. Если россияне не покинут Латвию в течение 30 дней после приказа о депортации, начнется принудительная высылка. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан России сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.Капк отмечала в конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва подготовит места для размещения соотечественников и проработает вопросы их трудоустройства. Она назвала планы Латвии абсолютно дискриминационными, при этом подчеркнув, что Россия "своих не бросает".

https://ria.ru/20231228/latviya-1918789021.html

https://ria.ru/20221102/rossiyane-1828763796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, латвия, россия