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Курс доллара снизился до 91,94 рубля - РИА Новости, 04.01.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:04 04.01.2024 (обновлено: 07:19 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/kurs-1919652781.html
Курс доллара снизился до 91,94 рубля
Курс доллара снизился до 91,94 рубля - РИА Новости, 04.01.2024
Курс доллара снизился до 91,94 рубля
Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T07:04
2024-01-04T07:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 7.08 мск подешевела на шесть копеек — до 91,94 рубля. Евро так же сбавил в цене на шесть копеек и стал стоить 100,17 рубля.Курс юаня при этом укрепился на одну копейку, достигнув 12,76 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара снизился до 91,94 рубля

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 7.08 мск подешевела на шесть копеек — до 91,94 рубля.
Евро так же сбавил в цене на шесть копеек и стал стоить 100,17 рубля.
Курс юаня при этом укрепился на одну копейку, достигнув 12,76 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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