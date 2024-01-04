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Курс доллара снизился до 91,94 рубля
Курс доллара снизился до 91,94 рубля - РИА Новости, 04.01.2024
Курс доллара снизился до 91,94 рубля
Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T07:04
2024-01-04T07:04
2024-01-04T07:19
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 7.08 мск подешевела на шесть копеек — до 91,94 рубля. Евро так же сбавил в цене на шесть копеек и стал стоить 100,17 рубля.Курс юаня при этом укрепился на одну копейку, достигнув 12,76 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара снизился до 91,94 рубля
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 7.08 мск подешевела на шесть копеек — до 91,94 рубля.
Евро так же сбавил в цене на шесть копеек и стал стоить 100,17 рубля.
Курс юаня при этом укрепился на одну копейку, достигнув 12,76 рубля.