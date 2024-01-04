Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на новогодние праздники
OneTwoTrip: курорты Красной Поляны стали самыми популярными в РФ в праздники
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи
Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Горнолыжные курорты Красной Поляны стали самыми популярными в России у туристов на новогодних праздниках, в тройку также вошли Карачаево-Черкесия и "Шерегеш", рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных.
Уточняется, что были проанализированы бронирования отелей в городах и посёлках рядом с крупнейшими горнолыжными комплексами России. "Наибольшей популярностью у россиян пользуются курорты Красной Поляны ("Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром" - ред.), где сезон открылся 1 декабря. Там в зимние каникулы будут кататься 4,5% путешественников, уже забронировавших гостиницу", - рассказали в сервисе.
Аналитики также сообщили, что на втором месте оказались курорты Карачаево-Черкесии - "Архыз" и "Домбай". "Их доля составляет 1,4% отельных заказов", - уточнили в OneTwoTrip.
"Почти так же востребован "Шерегеш": доля крупнейшего курорта Западной Сибири составила 1,3%. Там катаются уже с 18 ноября, и в праздники будет традиционно людно", - добавили в компании.
В сервисе также выяснили, что некоторые туристы запланировали поездку на Кольский полуостров. "Доля отельных бронирований недалеко от горнолыжных курортов "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр" составила 1,1%", - уточнили аналитики. А закрывает пятёрку лидеров, по данным OneTwoTrip, дальневосточный курорт "Горный воздух" с долей 1%. Горнолыжный сезон там уже тоже стартовал, кататься можно с начала декабря.