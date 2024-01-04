https://ria.ru/20240104/kurort-1919664624.html

Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на новогодние праздники

Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на новогодние праздники - РИА Новости, 04.01.2024

Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на новогодние праздники

Горнолыжные курорты Красной Поляны стали самыми популярными в России у туристов на новогодних праздниках, в тройку также вошли Карачаево-Черкесия и "Шерегеш",... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:56

2024-01-04T09:56

2024-01-04T09:56

туризм

новости - туризм

красная поляна

сочи

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Горнолыжные курорты Красной Поляны стали самыми популярными в России у туристов на новогодних праздниках, в тройку также вошли Карачаево-Черкесия и "Шерегеш", рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. Уточняется, что были проанализированы бронирования отелей в городах и посёлках рядом с крупнейшими горнолыжными комплексами России. "Наибольшей популярностью у россиян пользуются курорты Красной Поляны ("Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром" - ред.), где сезон открылся 1 декабря. Там в зимние каникулы будут кататься 4,5% путешественников, уже забронировавших гостиницу", - рассказали в сервисе. Аналитики также сообщили, что на втором месте оказались курорты Карачаево-Черкесии - "Архыз" и "Домбай". "Их доля составляет 1,4% отельных заказов", - уточнили в OneTwoTrip. "Почти так же востребован "Шерегеш": доля крупнейшего курорта Западной Сибири составила 1,3%. Там катаются уже с 18 ноября, и в праздники будет традиционно людно", - добавили в компании. В сервисе также выяснили, что некоторые туристы запланировали поездку на Кольский полуостров. "Доля отельных бронирований недалеко от горнолыжных курортов "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр" составила 1,1%", - уточнили аналитики. А закрывает пятёрку лидеров, по данным OneTwoTrip, дальневосточный курорт "Горный воздух" с долей 1%. Горнолыжный сезон там уже тоже стартовал, кататься можно с начала декабря.

https://ria.ru/20231220/kurorty-1917064140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, красная поляна, сочи