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Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на новогодние праздники - РИА Новости, 04.01.2024
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Туризм
 
09:56 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/kurort-1919664624.html
Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на новогодние праздники
Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на новогодние праздники - РИА Новости, 04.01.2024
Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на новогодние праздники
Горнолыжные курорты Красной Поляны стали самыми популярными в России у туристов на новогодних праздниках, в тройку также вошли Карачаево-Черкесия и "Шерегеш",... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:56
2024-01-04T09:56
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Горнолыжные курорты Красной Поляны стали самыми популярными в России у туристов на новогодних праздниках, в тройку также вошли Карачаево-Черкесия и "Шерегеш", рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. Уточняется, что были проанализированы бронирования отелей в городах и посёлках рядом с крупнейшими горнолыжными комплексами России. "Наибольшей популярностью у россиян пользуются курорты Красной Поляны ("Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром" - ред.), где сезон открылся 1 декабря. Там в зимние каникулы будут кататься 4,5% путешественников, уже забронировавших гостиницу", - рассказали в сервисе. Аналитики также сообщили, что на втором месте оказались курорты Карачаево-Черкесии - "Архыз" и "Домбай". "Их доля составляет 1,4% отельных заказов", - уточнили в OneTwoTrip. "Почти так же востребован "Шерегеш": доля крупнейшего курорта Западной Сибири составила 1,3%. Там катаются уже с 18 ноября, и в праздники будет традиционно людно", - добавили в компании. В сервисе также выяснили, что некоторые туристы запланировали поездку на Кольский полуостров. "Доля отельных бронирований недалеко от горнолыжных курортов "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр" составила 1,1%", - уточнили аналитики. А закрывает пятёрку лидеров, по данным OneTwoTrip, дальневосточный курорт "Горный воздух" с долей 1%. Горнолыжный сезон там уже тоже стартовал, кататься можно с начала декабря.
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новости - туризм, красная поляна, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Красная Поляна, Сочи
Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на новогодние праздники

OneTwoTrip: курорты Красной Поляны стали самыми популярными в РФ в праздники

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи
Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Горнолыжные курорты Красной Поляны стали самыми популярными в России у туристов на новогодних праздниках, в тройку также вошли Карачаево-Черкесия и "Шерегеш", рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных.
Уточняется, что были проанализированы бронирования отелей в городах и посёлках рядом с крупнейшими горнолыжными комплексами России. "Наибольшей популярностью у россиян пользуются курорты Красной Поляны ("Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром" - ред.), где сезон открылся 1 декабря. Там в зимние каникулы будут кататься 4,5% путешественников, уже забронировавших гостиницу", - рассказали в сервисе.
Аналитики также сообщили, что на втором месте оказались курорты Карачаево-Черкесии - "Архыз" и "Домбай". "Их доля составляет 1,4% отельных заказов", - уточнили в OneTwoTrip.
"Почти так же востребован "Шерегеш": доля крупнейшего курорта Западной Сибири составила 1,3%. Там катаются уже с 18 ноября, и в праздники будет традиционно людно", - добавили в компании.
В сервисе также выяснили, что некоторые туристы запланировали поездку на Кольский полуостров. "Доля отельных бронирований недалеко от горнолыжных курортов "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр" составила 1,1%", - уточнили аналитики. А закрывает пятёрку лидеров, по данным OneTwoTrip, дальневосточный курорт "Горный воздух" с долей 1%. Горнолыжный сезон там уже тоже стартовал, кататься можно с начала декабря.
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