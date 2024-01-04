https://ria.ru/20240104/kropivnitskiy-1919681074.html
В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) Кировоградской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:26
2024-01-04T11:26
2024-01-04T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
кропивницкий (бывший кировоград)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) Кировоградской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Кропивницкий взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 10.37 мск в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
кировоградская область
кропивницкий (бывший кировоград)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, кропивницкий (бывший кировоград)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Кропивницкий (бывший Кировоград)
В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Кропивницком в Кировоградской области прогремели взрывы
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Взрывы раздались в городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) Кировоградской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели
".
"Кропивницкий взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
С 10.37 мск в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев