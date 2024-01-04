https://ria.ru/20240104/kropivnitskiy-1919681074.html

В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.01.2024

В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) Кировоградской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:26

2024-01-04T11:26

2024-01-04T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

кировоградская область

кропивницкий (бывший кировоград)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) Кировоградской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Кропивницкий взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 10.37 мск в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

кировоградская область

кропивницкий (бывший кировоград)

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Влада Копылова

в мире, кировоградская область, кропивницкий (бывший кировоград)