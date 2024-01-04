https://ria.ru/20240104/kroivnitskiyy-1919714222.html

Кропивницкий на Украине остался без света после прогремевших взрывов

Кропивницкий на Украине остался без света после прогремевших взрывов - РИА Новости, 04.01.2024

Кропивницкий на Украине остался без света после прогремевших взрывов

Город Кропивницкий (до переименования назывался Кировоград) в результате взрывов остался без электричества, сообщило Минэнерго Украины в Telegram. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:01

2024-01-04T16:01

2024-01-04T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кропивницкий (бывший кировоград)

кировоградская область

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Город Кропивницкий (до переименования назывался Кировоград) в результате взрывов остался без электричества, сообщило Минэнерго Украины в Telegram.Как уточнили в ведомстве, из-за утренних взрывов в Кропивницком получили повреждения энергетические объекты "Укрэнерго" и "Кировоградоблэнерго". При этом без света остались не только бытовые потребители, но и железная дорога. Также из-за взрывов обесточены воздушные линии. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения, отметили в министерстве. Позднее издание "Страна.ua" сообщило, что в городе прогремели новые взрывы.Сегодня украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Кропивницком. По данным местных властей, повреждения зафиксировали на нескольких энергетических объектах, в городе наблюдались перепады напряжения в электросети и в системе водоснабжения. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240101/vsu-1919315776.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

украина

кропивницкий (бывший кировоград)

кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, кропивницкий (бывший кировоград), кировоградская область