Рейтинг@Mail.ru
Кропивницкий на Украине остался без света после прогремевших взрывов - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 04.01.2024 (обновлено: 16:29 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/kroivnitskiyy-1919714222.html
Кропивницкий на Украине остался без света после прогремевших взрывов
Кропивницкий на Украине остался без света после прогремевших взрывов - РИА Новости, 04.01.2024
Кропивницкий на Украине остался без света после прогремевших взрывов
Город Кропивницкий (до переименования назывался Кировоград) в результате взрывов остался без электричества, сообщило Минэнерго Украины в Telegram. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:01
2024-01-04T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кропивницкий (бывший кировоград)
кировоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Город Кропивницкий (до переименования назывался Кировоград) в результате взрывов остался без электричества, сообщило Минэнерго Украины в Telegram.Как уточнили в ведомстве, из-за утренних взрывов в Кропивницком получили повреждения энергетические объекты "Укрэнерго" и "Кировоградоблэнерго". При этом без света остались не только бытовые потребители, но и железная дорога. Также из-за взрывов обесточены воздушные линии. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения, отметили в министерстве. Позднее издание "Страна.ua" сообщило, что в городе прогремели новые взрывы.Сегодня украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Кропивницком. По данным местных властей, повреждения зафиксировали на нескольких энергетических объектах, в городе наблюдались перепады напряжения в электросети и в системе водоснабжения. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240101/vsu-1919315776.html
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
украина
кропивницкий (бывший кировоград)
кировоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c03ca659cdb2b25d47849b6e19da11ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кропивницкий (бывший кировоград), кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кропивницкий (бывший Кировоград), Кировоградская область
Кропивницкий на Украине остался без света после прогремевших взрывов

Минэнерго Украины: Кропивницкий остался без света, обесточена железная дорога

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Город Кропивницкий (до переименования назывался Кировоград) в результате взрывов остался без электричества, сообщило Минэнерго Украины в Telegram.
Как уточнили в ведомстве, из-за утренних взрывов в Кропивницком получили повреждения энергетические объекты "Укрэнерго" и "Кировоградоблэнерго".
При этом без света остались не только бытовые потребители, но и железная дорога.
Также из-за взрывов обесточены воздушные линии. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения, отметили в министерстве.
Повреждение объекта припортовой инфраструктуры в Одессе
ВСУ заявили о пожаре на объекте припортовой инфраструктуры в Одессе
1 января, 09:15
Позднее издание "Страна.ua" сообщило, что в городе прогремели новые взрывы.
Сегодня украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Кропивницком. По данным местных властей, повреждения зафиксировали на нескольких энергетических объектах, в городе наблюдались перепады напряжения в электросети и в системе водоснабжения.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев
3 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКропивницкий (бывший Кировоград)Кировоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала