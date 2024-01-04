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Церетели рассказал, как относится к критике - РИА Новости, 04.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:14 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/kritika-1919679864.html
Церетели рассказал, как относится к критике
Церетели рассказал, как относится к критике - РИА Новости, 04.01.2024
Церетели рассказал, как относится к критике
Народный художник СССР, президент Российской академии художеств, скульптор-монументалист Зураб Церетели в интервью РИА Новости рассказал, как относится к... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:14
2024-01-04T11:14
культура
новости культуры
зураб церетели
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Народный художник СССР, президент Российской академии художеств, скульптор-монументалист Зураб Церетели в интервью РИА Новости рассказал, как относится к критике, отметив, что она неизбежна для каждого художника. "Критика есть всегда, ее не избежал ни один художник… Самое важное, когда ты уверен в своих знаниях, профессиональном отношении к делу, знаешь, что и зачем делаешь", - отметил Церетели. Он уверен, что критика бывает полезная, ее слышат от своих близких, коллег-профессионалов и к ней прислушиваются. "А есть непрофессиональный разговор, зависть, незнание, на это не стоит реагировать вообще", - заключил Церетели. Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Он основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.
https://ria.ru/20240104/tsereteli-1918184284.html
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новости культуры, зураб церетели
Культура, Новости культуры, Зураб Церетели
Церетели рассказал, как относится к критике

Зураб Церетели: критика неизбежна для каждого художника

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели
Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Народный художник СССР, президент Российской академии художеств, скульптор-монументалист Зураб Церетели в интервью РИА Новости рассказал, как относится к критике, отметив, что она неизбежна для каждого художника.
"Критика есть всегда, ее не избежал ни один художник… Самое важное, когда ты уверен в своих знаниях, профессиональном отношении к делу, знаешь, что и зачем делаешь", - отметил Церетели.
Он уверен, что критика бывает полезная, ее слышат от своих близких, коллег-профессионалов и к ней прислушиваются.
"А есть непрофессиональный разговор, зависть, незнание, на это не стоит реагировать вообще", - заключил Церетели.
Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Он основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Биография Зураба Церетели
Вчера, 00:35
 
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