https://ria.ru/20240104/konflikt-1919745536.html

Ростовская полиция проверит конфликт между мигрантом и местным жителем

Ростовская полиция проверит конфликт между мигрантом и местным жителем - РИА Новости, 04.01.2024

Ростовская полиция проверит конфликт между мигрантом и местным жителем

Полиция Ростовской области проводит проверку обстоятельств инцидента между мигрантом и местным жителем в Аксайском районе, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T21:30

2024-01-04T21:30

2024-01-04T21:30

происшествия

ростовская область

аксайский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв – РИА Новости. Полиция Ростовской области проводит проверку обстоятельств инцидента между мигрантом и местным жителем в Аксайском районе, сообщает ГУ МВД по региону. "Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента, произошедшего в Аксайском районе Ростовской области", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, инцидент произошел 1 января 2024 года. "…Между местным жителем и мигрантом произошел конфликт, в ходе которого иностранный гражданин 1986 г. р. нанес несовершеннолетнему телесные повреждения", - отмечается в сообщении. Согласно информации полиции, после того как отец побитого местного жителя узнал о случившемся, он встретился с иностранцем "и ударил его". "После инцидента в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что она слышала телефонный разговор вышеуказанного иностранного гражданина, в котором последний предлагал своему собеседнику совершить противоправные действия в отношении местных жителей", - говорится в сообщении ГУ МВД по региону. Уточняется, что полицейские проверяют всю полученную информацию. В свою очередь в СУСК по региону сообщили, что "по факту инцидента с участием мигрантов в Ростовской области" поручено возбудить уголовное дело. "Глава СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области… возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918378365.html

https://ria.ru/20231211/draka-1915089646.html

ростовская область

аксайский район

россия

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происшествия, ростовская область, аксайский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)