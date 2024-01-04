Рейтинг@Mail.ru
Ростовская полиция проверит конфликт между мигрантом и местным жителем - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/konflikt-1919745536.html
Ростовская полиция проверит конфликт между мигрантом и местным жителем
Ростовская полиция проверит конфликт между мигрантом и местным жителем - РИА Новости, 04.01.2024
Ростовская полиция проверит конфликт между мигрантом и местным жителем
Полиция Ростовской области проводит проверку обстоятельств инцидента между мигрантом и местным жителем в Аксайском районе, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T21:30
2024-01-04T21:30
происшествия
ростовская область
аксайский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915889332_0:89:2831:1681_1920x0_80_0_0_68e8073f5761c6100904f664178e42d9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв – РИА Новости. Полиция Ростовской области проводит проверку обстоятельств инцидента между мигрантом и местным жителем в Аксайском районе, сообщает ГУ МВД по региону. "Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента, произошедшего в Аксайском районе Ростовской области", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, инцидент произошел 1 января 2024 года. "…Между местным жителем и мигрантом произошел конфликт, в ходе которого иностранный гражданин 1986 г. р. нанес несовершеннолетнему телесные повреждения", - отмечается в сообщении. Согласно информации полиции, после того как отец побитого местного жителя узнал о случившемся, он встретился с иностранцем "и ударил его". "После инцидента в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что она слышала телефонный разговор вышеуказанного иностранного гражданина, в котором последний предлагал своему собеседнику совершить противоправные действия в отношении местных жителей", - говорится в сообщении ГУ МВД по региону. Уточняется, что полицейские проверяют всю полученную информацию. В свою очередь в СУСК по региону сообщили, что "по факту инцидента с участием мигрантов в Ростовской области" поручено возбудить уголовное дело. "Глава СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области… возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918378365.html
https://ria.ru/20231211/draka-1915089646.html
ростовская область
аксайский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915889332_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_f27d9a5ef51dc48a25689c864189053c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, аксайский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Аксайский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Ростовская полиция проверит конфликт между мигрантом и местным жителем

Ростовская полиция проверяет причины конфликта между мигрантом и местным жителем

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции на улице
Сотрудник полиции на улице - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв – РИА Новости. Полиция Ростовской области проводит проверку обстоятельств инцидента между мигрантом и местным жителем в Аксайском районе, сообщает ГУ МВД по региону.
«
"Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента, произошедшего в Аксайском районе Ростовской области", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки
27 декабря 2023, 10:31
По данным правоохранителей, инцидент произошел 1 января 2024 года. "…Между местным жителем и мигрантом произошел конфликт, в ходе которого иностранный гражданин 1986 г. р. нанес несовершеннолетнему телесные повреждения", - отмечается в сообщении. Согласно информации полиции, после того как отец побитого местного жителя узнал о случившемся, он встретился с иностранцем "и ударил его".
«
"После инцидента в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что она слышала телефонный разговор вышеуказанного иностранного гражданина, в котором последний предлагал своему собеседнику совершить противоправные действия в отношении местных жителей", - говорится в сообщении ГУ МВД по региону. Уточняется, что полицейские проверяют всю полученную информацию.
В свою очередь в СУСК по региону сообщили, что "по факту инцидента с участием мигрантов в Ростовской области" поручено возбудить уголовное дело.
«
"Глава СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области… возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В Петербурге задержали девять мигрантов после драки на дне рождения в кафе
11 декабря 2023, 15:08
 
ПроисшествияРостовская областьАксайский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала