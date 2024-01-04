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Microsoft изменит клавиатуру своих ПК с Windows 11 - РИА Новости, 04.01.2024
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15:04 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/klavisha-1919706378.html
Microsoft изменит клавиатуру своих ПК с Windows 11
Microsoft изменит клавиатуру своих ПК с Windows 11 - РИА Новости, 04.01.2024
Microsoft изменит клавиатуру своих ПК с Windows 11
Компания Microsoft вносит изменения в клавиатуру своих персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11, добавляя "клавишу искусственного... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:04
2024-01-04T15:04
технологии
microsoft corporation
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Компания Microsoft вносит изменения в клавиатуру своих персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11, добавляя "клавишу искусственного интеллекта" Copilot, написал в блоге компании корпоративный вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi). "Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперед и представить клавишу Copilot на персональных компьютерах с Windows 11", - говорится в сообщении. Microsoft 365 Copilot - инструмент Windows, который позволяет внедрить функции работы с искусственным интеллектом в работу таких графических программ, как Word и Excel. Мехди также отметил, что появление клавиши Copilot станет первым за 30 лет значительным изменением клавиатуры компьютеров с операционной системой Windows. Клавиша Copilot будет располагаться рядом с клавишей Windows. "В течение прошлого года мы были на переднем плане этих изменений, внедряя инновации и совершенствуя наши продукты с помощью Copilot… Мы верим, что это (появление клавиши - ред.) позволит людям легче участвовать в трансформации искусственного интеллекта", - добавил Мехди. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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технологии, microsoft corporation
Технологии, Microsoft Corporation
Microsoft изменит клавиатуру своих ПК с Windows 11

Microsoft добавит для ПК с Windows 11 клавишу для подключения к ИИ

© Фото : Microsoft Corp.Компьютер Microsoft Surface Studio
Компьютер Microsoft Surface Studio - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Microsoft Corp.
Компьютер Microsoft Surface Studio. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Компания Microsoft вносит изменения в клавиатуру своих персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11, добавляя "клавишу искусственного интеллекта" Copilot, написал в блоге компании корпоративный вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi).
"Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперед и представить клавишу Copilot на персональных компьютерах с Windows 11", - говорится в сообщении.
Microsoft 365 Copilot - инструмент Windows, который позволяет внедрить функции работы с искусственным интеллектом в работу таких графических программ, как Word и Excel.
Мехди также отметил, что появление клавиши Copilot станет первым за 30 лет значительным изменением клавиатуры компьютеров с операционной системой Windows. Клавиша Copilot будет располагаться рядом с клавишей Windows.
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"В течение прошлого года мы были на переднем плане этих изменений, внедряя инновации и совершенствуя наши продукты с помощью Copilot… Мы верим, что это (появление клавиши - ред.) позволит людям легче участвовать в трансформации искусственного интеллекта", - добавил Мехди.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
 
ТехнологииMicrosoft Corporation
 
 
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