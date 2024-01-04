https://ria.ru/20240104/klavisha-1919706378.html

Microsoft изменит клавиатуру своих ПК с Windows 11

Microsoft изменит клавиатуру своих ПК с Windows 11 - РИА Новости, 04.01.2024

Microsoft изменит клавиатуру своих ПК с Windows 11

Компания Microsoft вносит изменения в клавиатуру своих персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11, добавляя "клавишу искусственного... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:04

2024-01-04T15:04

2024-01-04T15:04

технологии

microsoft corporation

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Компания Microsoft вносит изменения в клавиатуру своих персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11, добавляя "клавишу искусственного интеллекта" Copilot, написал в блоге компании корпоративный вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi). "Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперед и представить клавишу Copilot на персональных компьютерах с Windows 11", - говорится в сообщении. Microsoft 365 Copilot - инструмент Windows, который позволяет внедрить функции работы с искусственным интеллектом в работу таких графических программ, как Word и Excel. Мехди также отметил, что появление клавиши Copilot станет первым за 30 лет значительным изменением клавиатуры компьютеров с операционной системой Windows. Клавиша Copilot будет располагаться рядом с клавишей Windows. "В течение прошлого года мы были на переднем плане этих изменений, внедряя инновации и совершенствуя наши продукты с помощью Copilot… Мы верим, что это (появление клавиши - ред.) позволит людям легче участвовать в трансформации искусственного интеллекта", - добавил Мехди. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

https://ria.ru/20231124/ii-1911566330.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, microsoft corporation