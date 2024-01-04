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В Молдавии хирурги извлекли пулю из головы пациента - РИА Новости, 04.01.2024
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18:48 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/khirurgi-1919732450.html
В Молдавии хирурги извлекли пулю из головы пациента
В Молдавии хирурги извлекли пулю из головы пациента - РИА Новости, 04.01.2024
В Молдавии хирурги извлекли пулю из головы пациента
Челюстно-лицевые хирурги клинической больницы города Бельцы, "северной столицы" Молдавии, извлекли пулю из головы 26-летнего молодого человека, который получил... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T18:48
2024-01-04T18:48
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КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Челюстно-лицевые хирурги клинической больницы города Бельцы, "северной столицы" Молдавии, извлекли пулю из головы 26-летнего молодого человека, который получил ранение при неосторожном обращении с оружием, сообщает в четверг местное издание "СП". "Медики клинической больницы провели сложную нейрохирургическую операцию 26-летнему пациенту, из его головы извлекли пулю. По предварительной версии, мужчина беспорядочно стрелял в собственной квартире. Он выпустил шесть пуль, одна из них срикошетила и попала в голову, прошла через диаметр мозга и застряла", - пишет СМИ. Отмечается, что сейчас пациент находится в реанимации. Медики оценивают его состояние, как тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. В квартире молодого человека правоохранители обнаружили 29 патронов и магазин к ним. Ведется расследование инцидента.
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в мире, молдавия, здоровье - общество
В мире, Молдавия, Здоровье - Общество
В Молдавии хирурги извлекли пулю из головы пациента

В Молдавии челюстно-лицевые хирурги извлекли пулю из головы 26-летнего пациента

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Челюстно-лицевые хирурги клинической больницы города Бельцы, "северной столицы" Молдавии, извлекли пулю из головы 26-летнего молодого человека, который получил ранение при неосторожном обращении с оружием, сообщает в четверг местное издание "СП".
«
"Медики клинической больницы провели сложную нейрохирургическую операцию 26-летнему пациенту, из его головы извлекли пулю. По предварительной версии, мужчина беспорядочно стрелял в собственной квартире. Он выпустил шесть пуль, одна из них срикошетила и попала в голову, прошла через диаметр мозга и застряла", - пишет СМИ.
Отмечается, что сейчас пациент находится в реанимации. Медики оценивают его состояние, как тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. В квартире молодого человека правоохранители обнаружили 29 патронов и магазин к ним. Ведется расследование инцидента.
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