https://ria.ru/20240104/kanikuly-1919693013.html
Врач рассказал, как прийти в себя после праздников
Врач рассказал, как прийти в себя после праздников - РИА Новости, 04.01.2024
Врач рассказал, как прийти в себя после праздников
Перестройка графика за три дня до выхода на работу может помочь прийти в себя после праздников, для рабочей мотивации можно заранее продумать или обновить... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:23
2024-01-04T13:23
2024-01-04T13:23
общество
москва
андрей тяжельников
новый год
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Перестройка графика за три дня до выхода на работу может помочь прийти в себя после праздников, для рабочей мотивации можно заранее продумать или обновить деловой гардероб, прическу, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Хотя бы за три дня нужно начать жить в предновогоднем режиме, чтобы войти в рабочий процесс комфортно. Если на каникулах вы сбились с привычного рациона питания и позволяли себе лишнего, то полезно устроить разгрузочный день", - рассказал врач. По его словам, для появления рабочей мотивации можно заранее продумать или обновить деловой гардероб, прическу, это поможет настроиться на работу и учёбу психологически. Также быстрее подготовить мозг к возвращению к активной деятельности может помочь некоторая раскачка - первые дни на работе после каникул можно посвятить более простым делам. Специалист подчеркнул, что пассивный отдых затягивает, вызывает у человека апатию и вялость, поэтому праздники следует провести активно. Он пояснил, что человеческий организм не любит напрягаться и при любой возможности начинает экономить энергию, поэтому люди быстро отвыкают от нагрузок, напряжения, режима, а возвращение к ним вызывает стресс. Для повышения эмоционального фона специалист посоветовал создать приятные события или сделать себе подарки. "Например, отметить наступивший Новый год чаепитием с коллегами, приобрести что-то новое: порадовать себя новым ежедневником или красивой кружкой для офиса, пройтись после работы пешком и полюбоваться еще украшенным городом", - уточнил врач.
https://ria.ru/20240103/kalorii-1919543681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, андрей тяжельников, новый год
Общество, Москва, Андрей Тяжельников, Новый год
Врач рассказал, как прийти в себя после праздников
Врач посоветовал жить в обычном режиме уже за три дня до конца каникул
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Перестройка графика за три дня до выхода на работу может помочь прийти в себя после праздников, для рабочей мотивации можно заранее продумать или обновить деловой гардероб, прическу, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Хотя бы за три дня нужно начать жить в предновогоднем режиме, чтобы войти в рабочий процесс комфортно. Если на каникулах вы сбились с привычного рациона питания и позволяли себе лишнего, то полезно устроить разгрузочный день", - рассказал врач.
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По его словам, для появления рабочей мотивации можно заранее продумать или обновить деловой гардероб, прическу, это поможет настроиться на работу и учёбу психологически. Также быстрее подготовить мозг к возвращению к активной деятельности может помочь некоторая раскачка - первые дни на работе после каникул можно посвятить более простым делам.
Специалист подчеркнул, что пассивный отдых затягивает, вызывает у человека апатию и вялость, поэтому праздники следует провести активно. Он пояснил, что человеческий организм не любит напрягаться и при любой возможности начинает экономить энергию, поэтому люди быстро отвыкают от нагрузок, напряжения, режима, а возвращение к ним вызывает стресс.
Для повышения эмоционального фона специалист посоветовал создать приятные события или сделать себе подарки. "Например, отметить наступивший Новый год чаепитием с коллегами, приобрести что-то новое: порадовать себя новым ежедневником или красивой кружкой для офиса, пройтись после работы пешком и полюбоваться еще украшенным городом", - уточнил врач.
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