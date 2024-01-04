https://ria.ru/20240104/kanikuly-1919693013.html

Врач рассказал, как прийти в себя после праздников

Врач рассказал, как прийти в себя после праздников - РИА Новости, 04.01.2024

Врач рассказал, как прийти в себя после праздников

Перестройка графика за три дня до выхода на работу может помочь прийти в себя после праздников, для рабочей мотивации можно заранее продумать или обновить... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:23

2024-01-04T13:23

2024-01-04T13:23

общество

москва

андрей тяжельников

новый год

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Перестройка графика за три дня до выхода на работу может помочь прийти в себя после праздников, для рабочей мотивации можно заранее продумать или обновить деловой гардероб, прическу, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Хотя бы за три дня нужно начать жить в предновогоднем режиме, чтобы войти в рабочий процесс комфортно. Если на каникулах вы сбились с привычного рациона питания и позволяли себе лишнего, то полезно устроить разгрузочный день", - рассказал врач. По его словам, для появления рабочей мотивации можно заранее продумать или обновить деловой гардероб, прическу, это поможет настроиться на работу и учёбу психологически. Также быстрее подготовить мозг к возвращению к активной деятельности может помочь некоторая раскачка - первые дни на работе после каникул можно посвятить более простым делам. Специалист подчеркнул, что пассивный отдых затягивает, вызывает у человека апатию и вялость, поэтому праздники следует провести активно. Он пояснил, что человеческий организм не любит напрягаться и при любой возможности начинает экономить энергию, поэтому люди быстро отвыкают от нагрузок, напряжения, режима, а возвращение к ним вызывает стресс. Для повышения эмоционального фона специалист посоветовал создать приятные события или сделать себе подарки. "Например, отметить наступивший Новый год чаепитием с коллегами, приобрести что-то новое: порадовать себя новым ежедневником или красивой кружкой для офиса, пройтись после работы пешком и полюбоваться еще украшенным городом", - уточнил врач.

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москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, андрей тяжельников, новый год