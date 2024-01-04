https://ria.ru/20240104/izrail-1919646893.html

Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ

Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024

Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ

Израиль не обсуждает с другими странами возможный прием ими мигрантов из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T03:16

2024-01-04T03:16

2024-01-04T03:17

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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сектор газа

сша

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жозеп боррель

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Израиль не обсуждает с другими странами возможный прием ими мигрантов из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Ранее издание писало, что израильские чиновники тайно обсуждали с Конго и другими странами возможный прием мигрантов из сектора Газа. "Израиль не проводит какие-либо переговоры с какой-либо страной по этому вопросу... Жители Конго могут поговорить с жителями Газы и попросить их переехать в Конго", - приводит газета слова чиновника. Он добавил, что ни одна страна не сможет вобрать в себя "два миллиона людей, или один миллион, или 100 тысяч, или 5 тысяч". Ранее США, Франция, ФРГ и Британия выступили против заявлений израильских властей о необходимости выселения палестинцев из сектора Газа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил заявления министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы минфина Бецалеля Смотрича о переселении жителей Газы. Бен-Гвир и Смотрич ранее неоднократно высказывались за отъезд палестинцев из Газы, после чего, по их мнению, туда должны прийти израильские поселенцы. В конце декабря осведомленный источник заявил РИА новости, что правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.

https://ria.ru/20240104/izrail-1919644440.html

https://ria.ru/20240104/gaza-1919639636.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, сша, франция, жозеп боррель