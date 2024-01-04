https://ria.ru/20240104/izrail-1919646893.html
Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ
Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ
Израиль не обсуждает с другими странами возможный прием ими мигрантов из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T03:16
2024-01-04T03:16
2024-01-04T03:17
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
сша
франция
жозеп боррель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_58c4ff7486e5a9cb7b5c339fa9d4c753.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Израиль не обсуждает с другими странами возможный прием ими мигрантов из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Ранее издание писало, что израильские чиновники тайно обсуждали с Конго и другими странами возможный прием мигрантов из сектора Газа. "Израиль не проводит какие-либо переговоры с какой-либо страной по этому вопросу... Жители Конго могут поговорить с жителями Газы и попросить их переехать в Конго", - приводит газета слова чиновника. Он добавил, что ни одна страна не сможет вобрать в себя "два миллиона людей, или один миллион, или 100 тысяч, или 5 тысяч". Ранее США, Франция, ФРГ и Британия выступили против заявлений израильских властей о необходимости выселения палестинцев из сектора Газа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил заявления министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы минфина Бецалеля Смотрича о переселении жителей Газы. Бен-Гвир и Смотрич ранее неоднократно высказывались за отъезд палестинцев из Газы, после чего, по их мнению, туда должны прийти израильские поселенцы. В конце декабря осведомленный источник заявил РИА новости, что правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.
https://ria.ru/20240104/izrail-1919644440.html
https://ria.ru/20240104/gaza-1919639636.html
израиль
палестина
сектор газа
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_6d6367ac1b590f69e358a12b43b1ff6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, сша, франция, жозеп боррель
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, США, Франция, Жозеп Боррель
Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ
Times of Israel: Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы