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Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
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03:16 04.01.2024 (обновлено: 03:17 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/izrail-1919646893.html
Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ
Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ
Израиль не обсуждает с другими странами возможный прием ими мигрантов из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T03:16
2024-01-04T03:17
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
сша
франция
жозеп боррель
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Израиль не обсуждает с другими странами возможный прием ими мигрантов из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Ранее издание писало, что израильские чиновники тайно обсуждали с Конго и другими странами возможный прием мигрантов из сектора Газа. "Израиль не проводит какие-либо переговоры с какой-либо страной по этому вопросу... Жители Конго могут поговорить с жителями Газы и попросить их переехать в Конго", - приводит газета слова чиновника. Он добавил, что ни одна страна не сможет вобрать в себя "два миллиона людей, или один миллион, или 100 тысяч, или 5 тысяч". Ранее США, Франция, ФРГ и Британия выступили против заявлений израильских властей о необходимости выселения палестинцев из сектора Газа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил заявления министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы минфина Бецалеля Смотрича о переселении жителей Газы. Бен-Гвир и Смотрич ранее неоднократно высказывались за отъезд палестинцев из Газы, после чего, по их мнению, туда должны прийти израильские поселенцы. В конце декабря осведомленный источник заявил РИА новости, что правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.
https://ria.ru/20240104/izrail-1919644440.html
https://ria.ru/20240104/gaza-1919639636.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, сша, франция, жозеп боррель
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, США, Франция, Жозеп Боррель
Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы, пишут СМИ

Times of Israel: Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Израиль не обсуждает с другими странами возможный прием ими мигрантов из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Ранее издание писало, что израильские чиновники тайно обсуждали с Конго и другими странами возможный прием мигрантов из сектора Газа.
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"Израиль не проводит какие-либо переговоры с какой-либо страной по этому вопросу... Жители Конго могут поговорить с жителями Газы и попросить их переехать в Конго", - приводит газета слова чиновника.
Он добавил, что ни одна страна не сможет вобрать в себя "два миллиона людей, или один миллион, или 100 тысяч, или 5 тысяч".
Ранее США, Франция, ФРГ и Британия выступили против заявлений израильских властей о необходимости выселения палестинцев из сектора Газа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил заявления министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы минфина Бецалеля Смотрича о переселении жителей Газы. Бен-Гвир и Смотрич ранее неоднократно высказывались за отъезд палестинцев из Газы, после чего, по их мнению, туда должны прийти израильские поселенцы. В конце декабря осведомленный источник заявил РИА новости, что правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаСШАФранцияЖозеп Боррель
 
 
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