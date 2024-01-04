https://ria.ru/20240104/italiya-1919652636.html

Италия увеличила экспорт холодильников в Россию, заявили в торговой палате

Италия увеличила экспорт холодильников в Россию, заявили в торговой палате - РИА Новости, 04.01.2024

Италия увеличила экспорт холодильников в Россию, заявили в торговой палате

Италия стала поставлять больше оборудования для пищевой обработки и холодильников в Россию, несмотря на общий спад экспорта в этой отрасли, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T06:52

2024-01-04T06:52

2024-01-04T06:52

италия

россия

экономика

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Италия стала поставлять больше оборудования для пищевой обработки и холодильников в Россию, несмотря на общий спад экспорта в этой отрасли, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. Он рассказал, что экспорт оборудования из Италии в Россию продолжает падать, так как эта категория товаров имеет много компонентов, которые могут попадать под санкции или являются товарами двойного назначения. "Но мы видим, что экспорт оборудования для пищевой обработки, холодильников начинает расти, несмотря на общий спад. Итальянцы начинают продавать больше, чем раньше. Понятно, что это типичный итальянский бизнес, но это уже хороший сигнал, что каким-то образом экспорт из Италии реанимируется", - сказал Пелаццо. Глава ИРТП подчеркнул, что экспорт данных категорий растет при полном соблюдении санкций, "все прозрачно и легально".

https://ria.ru/20240103/italiya-1919541403.html

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италия, россия, экономика