https://ria.ru/20240104/issledovanie-1919678236.html

Аналитики узнали, как россияне используют ИИ

Аналитики узнали, как россияне используют ИИ - РИА Новости, 04.01.2024

Аналитики узнали, как россияне используют ИИ

Каждый четвертый россиянин, который использует искусственный интеллект, с его помощью составляет подборки с фильмами и музыкой, чуть большее количество людей... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:02

2024-01-04T11:02

2024-01-04T11:02

общество

технологии

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин, который использует искусственный интеллект, с его помощью составляет подборки с фильмами и музыкой, чуть большее количество людей создают с помощью нейросетей изображения и текст, говорится в исследовании аналитического центра "Авито", его данные есть у РИА Новости. "Ключевые задачи, для которых россияне используют нейросети: создание изображения (39%); создание текста (30%); составление подборок/рекомендаций фильмов, музыки и т.д. (23%)", - отметили аналитики. Согласно данным исследования, в число популярных сценариев также вошли генерация идей для решения личного или рабочего вопроса, редактирование большого текста (отчета или реферата), решение математических задач, составление резюме или портфолио. В целом за помощью искусственного интеллекта в последние три месяца обращался каждый третий россиянин, и большинство из них - это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины чаще, чем женщины, генерируют с помощью нейросетей идеи для решения рабочих вопросов. А женщины чаще обращаются к ИИ для составления резюме и плана обучения. "Среди молодых людей в возрасте 18-24 лет 39% используют нейросеть для создания текстов, а еще 22% - для решения математических и научных задач, а также для редактуры больших объемов текста (отчетов или рефератов). Создавая резюме и портфолио, опрошенные в возрасте 35-44 лет прибегают к помощи нейросетей чаще всех - 15%. А россияне старше 65, как правило, обращаются к нейросетям для составления своего финансового плана (18%)", - сказано в исследовании. На первом месте среди нейросетей стоит YandexGPT - им пользуются 56% опрошенных, а второе со значительным отставанием занимает ChatGPT (29%). Kandinsky занял третье место (13%). А Gigachat, Midjourney и Lensa поделили четвертое место (11%). Топ-5 по популярности замыкает нейросеть Stable Diffusion (6%).

https://ria.ru/20231229/ii-1918901669.html

https://ria.ru/20240104/diplomy-1918997290.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии