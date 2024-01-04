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Аналитики узнали, как россияне используют ИИ - РИА Новости, 04.01.2024
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11:02 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/issledovanie-1919678236.html
Аналитики узнали, как россияне используют ИИ
Аналитики узнали, как россияне используют ИИ - РИА Новости, 04.01.2024
Аналитики узнали, как россияне используют ИИ
Каждый четвертый россиянин, который использует искусственный интеллект, с его помощью составляет подборки с фильмами и музыкой, чуть большее количество людей... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:02
2024-01-04T11:02
общество
технологии
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин, который использует искусственный интеллект, с его помощью составляет подборки с фильмами и музыкой, чуть большее количество людей создают с помощью нейросетей изображения и текст, говорится в исследовании аналитического центра "Авито", его данные есть у РИА Новости. "Ключевые задачи, для которых россияне используют нейросети: создание изображения (39%); создание текста (30%); составление подборок/рекомендаций фильмов, музыки и т.д. (23%)", - отметили аналитики. Согласно данным исследования, в число популярных сценариев также вошли генерация идей для решения личного или рабочего вопроса, редактирование большого текста (отчета или реферата), решение математических задач, составление резюме или портфолио. В целом за помощью искусственного интеллекта в последние три месяца обращался каждый третий россиянин, и большинство из них - это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины чаще, чем женщины, генерируют с помощью нейросетей идеи для решения рабочих вопросов. А женщины чаще обращаются к ИИ для составления резюме и плана обучения. "Среди молодых людей в возрасте 18-24 лет 39% используют нейросеть для создания текстов, а еще 22% - для решения математических и научных задач, а также для редактуры больших объемов текста (отчетов или рефератов). Создавая резюме и портфолио, опрошенные в возрасте 35-44 лет прибегают к помощи нейросетей чаще всех - 15%. А россияне старше 65, как правило, обращаются к нейросетям для составления своего финансового плана (18%)", - сказано в исследовании. На первом месте среди нейросетей стоит YandexGPT - им пользуются 56% опрошенных, а второе со значительным отставанием занимает ChatGPT (29%). Kandinsky занял третье место (13%). А Gigachat, Midjourney и Lensa поделили четвертое место (11%). Топ-5 по популярности замыкает нейросеть Stable Diffusion (6%).
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общество, технологии
Общество, Технологии
Аналитики узнали, как россияне используют ИИ

Исследование: четверть использующих ИИ россиян ищут с его помощью кино и музыку

© iStock.com / agsandrewИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© iStock.com / agsandrew
Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин, который использует искусственный интеллект, с его помощью составляет подборки с фильмами и музыкой, чуть большее количество людей создают с помощью нейросетей изображения и текст, говорится в исследовании аналитического центра "Авито", его данные есть у РИА Новости.
"Ключевые задачи, для которых россияне используют нейросети: создание изображения (39%); создание текста (30%); составление подборок/рекомендаций фильмов, музыки и т.д. (23%)", - отметили аналитики. Согласно данным исследования, в число популярных сценариев также вошли генерация идей для решения личного или рабочего вопроса, редактирование большого текста (отчета или реферата), решение математических задач, составление резюме или портфолио.
Чернышенко о внедрении технологий искусственного интеллекта к 2030 году - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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29 декабря 2023, 09:42
В целом за помощью искусственного интеллекта в последние три месяца обращался каждый третий россиянин, и большинство из них - это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины чаще, чем женщины, генерируют с помощью нейросетей идеи для решения рабочих вопросов. А женщины чаще обращаются к ИИ для составления резюме и плана обучения.
"Среди молодых людей в возрасте 18-24 лет 39% используют нейросеть для создания текстов, а еще 22% - для решения математических и научных задач, а также для редактуры больших объемов текста (отчетов или рефератов). Создавая резюме и портфолио, опрошенные в возрасте 35-44 лет прибегают к помощи нейросетей чаще всех - 15%. А россияне старше 65, как правило, обращаются к нейросетям для составления своего финансового плана (18%)", - сказано в исследовании.
На первом месте среди нейросетей стоит YandexGPT - им пользуются 56% опрошенных, а второе со значительным отставанием занимает ChatGPT (29%). Kandinsky занял третье место (13%). А Gigachat, Midjourney и Lensa поделили четвертое место (11%). Топ-5 по популярности замыкает нейросеть Stable Diffusion (6%).
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