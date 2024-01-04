https://ria.ru/20240104/idioty-1919645497.html

"Они идиоты". В США предупредили о провокации на границах России

"Они идиоты". В США предупредили о провокации на границах России - РИА Новости, 04.01.2024

"Они идиоты". В США предупредили о провокации на границах России

США могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T02:45

2024-01-04T02:45

2024-01-04T02:45

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я предполагаю, что мы разместим там (в Финляндии. — Прим. ред.) ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки (России. — Прим. ред.)", — опасается офицер.Макгрегор отметил, что в Финляндии и Швеции сейчас господствует совершенно ничем не подкрепленный страх перед нападением России. Эксперта возмутил такой подход. По его словам, ни одно российское подразделение не собирается нападать на соседнюю страну, а Москва ни разу даже не намекала на планы против Хельсинки.Полковник заметил, что Штаты уже разместили на территории Финляндии своих солдат."Что вы делаете? <...>. Это же идиотизм", — обратился Макгрегор к новому члену НАТО.Ранее начальник Генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать потенциального конфликта с Москвой якобы можно только путем запугивания. По его мнению, "война с Россией" не невообразима, хотя пока такая мысль и неправдоподобна. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с Россией ради дальнейшей поддержки Киева.В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20231221/zapad-1917181400.html

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в мире, финляндия, россия, москва, министерство обороны сша, нато, швеция