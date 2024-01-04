"Они идиоты". В США предупредили о провокации на границах России
Полковник Макгрегор: США разместят ракеты в Финляндии
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Я предполагаю, что мы разместим там (в Финляндии. — Прим. ред.) ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки (России. — Прим. ред.)", — опасается офицер.
Макгрегор отметил, что в Финляндии и Швеции сейчас господствует совершенно ничем не подкрепленный страх перед нападением России. Эксперта возмутил такой подход. По его словам, ни одно российское подразделение не собирается нападать на соседнюю страну, а Москва ни разу даже не намекала на планы против Хельсинки.
Полковник заметил, что Штаты уже разместили на территории Финляндии своих солдат.
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"Что вы делаете? <...>. Это же идиотизм", — обратился Макгрегор к новому члену НАТО.
Ранее начальник Генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать потенциального конфликта с Москвой якобы можно только путем запугивания. По его мнению, "война с Россией" не невообразима, хотя пока такая мысль и неправдоподобна. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с Россией ради дальнейшей поддержки Киева.
В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.