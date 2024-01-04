Рейтинг@Mail.ru
"Они идиоты". В США предупредили о провокации на границах России - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/idioty-1919645497.html
"Они идиоты". В США предупредили о провокации на границах России
"Они идиоты". В США предупредили о провокации на границах России - РИА Новости, 04.01.2024
"Они идиоты". В США предупредили о провокации на границах России
США могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T02:45
2024-01-04T02:45
в мире
финляндия
россия
москва
министерство обороны сша
нато
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2e9bd12825991e77cde5f7db1283f87.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Я предполагаю, что мы разместим там (в Финляндии. — Прим. ред.) ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки (России. — Прим. ред.)&quot;, — опасается офицер.Макгрегор отметил, что в Финляндии и Швеции сейчас господствует совершенно ничем не подкрепленный страх перед нападением России. Эксперта возмутил такой подход. По его словам, ни одно российское подразделение не собирается нападать на соседнюю страну, а Москва ни разу даже не намекала на планы против Хельсинки.Полковник заметил, что Штаты уже разместили на территории Финляндии своих солдат.&quot;Что вы делаете? &lt;...&gt;. Это же идиотизм&quot;, — обратился Макгрегор к новому члену НАТО.Ранее начальник Генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать потенциального конфликта с Москвой якобы можно только путем запугивания. По его мнению, "война с Россией" не невообразима, хотя пока такая мысль и неправдоподобна. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с Россией ради дальнейшей поддержки Киева.В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20231221/zapad-1917181400.html
https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html
https://ria.ru/20231223/pushkov-1917612181.html
финляндия
россия
москва
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0585e5eee837a40277514446c1c53299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, москва, министерство обороны сша, нато, швеция
В мире, Финляндия, Россия, Москва, Министерство обороны США, НАТО, Швеция
"Они идиоты". В США предупредили о провокации на границах России

Полковник Макгрегор: США разместят ракеты в Финляндии

© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Я предполагаю, что мы разместим там (в Финляндии. — Прим. ред.) ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки (России. — Прим. ред.)", — опасается офицер.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Герасимов заявил, что Россия и Запад могут усилить конфронтацию
21 декабря 2023, 12:55
Макгрегор отметил, что в Финляндии и Швеции сейчас господствует совершенно ничем не подкрепленный страх перед нападением России. Эксперта возмутил такой подход. По его словам, ни одно российское подразделение не собирается нападать на соседнюю страну, а Москва ни разу даже не намекала на планы против Хельсинки.
Полковник заметил, что Штаты уже разместили на территории Финляндии своих солдат.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Ульянов назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта России и НАТО
28 декабря 2023, 06:11
«

"Что вы делаете? <...>. Это же идиотизм", — обратился Макгрегор к новому члену НАТО.

Ранее начальник Генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать потенциального конфликта с Москвой якобы можно только путем запугивания. По его мнению, "война с Россией" не невообразима, хотя пока такая мысль и неправдоподобна. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с Россией ради дальнейшей поддержки Киева.
В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Пушков резко ответил на слова финского министра о войне с Россией
23 декабря 2023, 06:25
 
В миреФинляндияРоссияМоскваМинистерство обороны СШАНАТОШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала