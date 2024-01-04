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Госдеп заявил, что ВСУ должны избегать жертв среди мирного населения - РИА Новости, 04.01.2024
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22:32 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/gosdep-1919748532.html
Госдеп заявил, что ВСУ должны избегать жертв среди мирного населения
Госдеп заявил, что ВСУ должны избегать жертв среди мирного населения - РИА Новости, 04.01.2024
Госдеп заявил, что ВСУ должны избегать жертв среди мирного населения
Операции Украины не должны приводить к жертвам среди мирного населения, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T22:32
2024-01-04T22:32
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Операции Украины не должны приводить к жертвам среди мирного населения, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Что касается избегания Украиной жертв среди мирного населения. Мы всегда хотим, чтобы вовлеченные в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право, делали все возможное, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения", - сказал Миллер на брифинге. Так он ответил на вопрос, почему Вашингтон призывает Израиль минимизировать жертвы среди гражданских при операциях в Газе, а от Киева не требует учитывать это. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240104/pvo-1919747071.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, нато, государственный департамент сша
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что ВСУ должны избегать жертв среди мирного населения

Госдеп: действия Украины не должны приводить к жертвам среди мирного населения

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Операции Украины не должны приводить к жертвам среди мирного населения, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
«
"Что касается избегания Украиной жертв среди мирного населения. Мы всегда хотим, чтобы вовлеченные в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право, делали все возможное, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения", - сказал Миллер на брифинге.
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Так он ответил на вопрос, почему Вашингтон призывает Израиль минимизировать жертвы среди гражданских при операциях в Газе, а от Киева не требует учитывать это.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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