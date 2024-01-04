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Белоруссия до июля откроет в Ростове-на-Дону генконсульство - РИА Новости, 04.01.2024
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01:58 04.01.2024 (обновлено: 01:59 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/genkonsulstvo-1919643756.html
Белоруссия до июля откроет в Ростове-на-Дону генконсульство
Белоруссия до июля откроет в Ростове-на-Дону генконсульство - РИА Новости, 04.01.2024
Белоруссия до июля откроет в Ростове-на-Дону генконсульство
Правительство Белоруссии постановило закрыть в Ростове-на-Дону не позднее 1 июля 2024 года отделение посольства республики и открыть генконсульство, говорится в РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T01:58
2024-01-04T01:59
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МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Правительство Белоруссии постановило закрыть в Ростове-на-Дону не позднее 1 июля 2024 года отделение посольства республики и открыть генконсульство, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров страны. "Открыть не позднее 1 июля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Закрыть не позднее 1 июля 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Ростове-на-Дону", - говорится в постановлении. Министерству финансов Белоруссии поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание генерального консульства в Ростове-на-Дону в пределах средств, предусмотренных МИД в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений республики за рубежом. Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что Минск намерен удвоить число отделений белорусского посольства в РФ и постепенно перевести их в статус генконсульств.
https://ria.ru/20240101/perevozki-1919336731.html
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , В мире, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Россия
Белоруссия до июля откроет в Ростове-на-Дону генконсульство

Белоруссия откроет в Ростове-на-Дону генконсульство вместо отделения посольства

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МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Правительство Белоруссии постановило закрыть в Ростове-на-Дону не позднее 1 июля 2024 года отделение посольства республики и открыть генконсульство, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров страны.
«
"Открыть не позднее 1 июля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Закрыть не позднее 1 июля 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Ростове-на-Дону", - говорится в постановлении.
Министерству финансов Белоруссии поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание генерального консульства в Ростове-на-Дону в пределах средств, предусмотренных МИД в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений республики за рубежом.
Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что Минск намерен удвоить число отделений белорусского посольства в РФ и постепенно перевести их в статус генконсульств.
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