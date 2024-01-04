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Минэнерго Румынии сообщило о достаточных для зимы запасах газа - РИА Новости, 04.01.2024
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15:15 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/gaz-1919707740.html
Минэнерго Румынии сообщило о достаточных для зимы запасах газа
Минэнерго Румынии сообщило о достаточных для зимы запасах газа - РИА Новости, 04.01.2024
Минэнерго Румынии сообщило о достаточных для зимы запасах газа
Румыния не будет испытывать дефицита газа в наиболее холодный период зимы, заявил глава минэнерго страны Себастьян Бурдужа. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:15
2024-01-04T15:15
румыния
черное море
европа
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КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Румыния не будет испытывать дефицита газа в наиболее холодный период зимы, заявил глава минэнерго страны Себастьян Бурдужа. "Синоптики прогнозируют сильные морозы в ближайшие дни, но мы к ним готовы. Наши газовые хранилища заполнены на 82,93%, разница по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более 176 миллионов кубометров. С учетом суровых зимних дней мы будем обеспечены румынским газом, даже несмотря на то, что мы по-прежнему производим более 26 миллионов кубометров ежедневно при потреблении 40,6 миллионов кубометров", - цитирует в четверг Бурдужу бухарестский телеканал Digi24. Глава румынского минэнерго также заявил, что начиная с 2024 года в стране будут введены в эксплуатацию дополнительные мощности для производства электроэнергии "в тысячи МВт". "С 2027 года также будет поступать газ из Neptun Deep (месторождение в Черном море - ред.), это превратит Румынию в производителя №1 в Европе и фактически удвоит национальную добычу природного газа", - отметил также Бурдужа. В июне прошлого года предприятие OMV Petrom S.A (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) и Romgaz, национальная газовая компания страны, приняли окончательное решение об инвестировании в крупнейший газовый проект на шельфе Черного моря в Румынии. Бухарестские СМИ сообщают, что общая сумма инвестиций в проект может достигнуть 4 миллиардов евро. OMV Petrom возьмет на себя половину этой суммы, а Romgaz, крупнейший поставщик природного газа в стране, будет ответственна за вторую половину инвестиций.
https://ria.ru/20240101/gaz-1919314783.html
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румыния, черное море, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), omv, экономика
Румыния, Черное море, Европа, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), OMV, Экономика
Минэнерго Румынии сообщило о достаточных для зимы запасах газа

Минэнерго Румынии: страна не будет испытывать дефицита газа зимой

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Румыния не будет испытывать дефицита газа в наиболее холодный период зимы, заявил глава минэнерго страны Себастьян Бурдужа.
«
"Синоптики прогнозируют сильные морозы в ближайшие дни, но мы к ним готовы. Наши газовые хранилища заполнены на 82,93%, разница по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более 176 миллионов кубометров. С учетом суровых зимних дней мы будем обеспечены румынским газом, даже несмотря на то, что мы по-прежнему производим более 26 миллионов кубометров ежедневно при потреблении 40,6 миллионов кубометров", - цитирует в четверг Бурдужу бухарестский телеканал Digi24.
Глава румынского минэнерго также заявил, что начиная с 2024 года в стране будут введены в эксплуатацию дополнительные мощности для производства электроэнергии "в тысячи МВт".
"С 2027 года также будет поступать газ из Neptun Deep (месторождение в Черном море - ред.), это превратит Румынию в производителя №1 в Европе и фактически удвоит национальную добычу природного газа", - отметил также Бурдужа.
В июне прошлого года предприятие OMV Petrom S.A (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) и Romgaz, национальная газовая компания страны, приняли окончательное решение об инвестировании в крупнейший газовый проект на шельфе Черного моря в Румынии. Бухарестские СМИ сообщают, что общая сумма инвестиций в проект может достигнуть 4 миллиардов евро. OMV Petrom возьмет на себя половину этой суммы, а Romgaz, крупнейший поставщик природного газа в стране, будет ответственна за вторую половину инвестиций.
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РумынияЧерное мореЕвропаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)OMVЭкономика
 
 
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