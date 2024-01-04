Минэнерго Румынии сообщило о достаточных для зимы запасах газа
Минэнерго Румынии: страна не будет испытывать дефицита газа зимой
Трубопровод. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Румыния не будет испытывать дефицита газа в наиболее холодный период зимы, заявил глава минэнерго страны Себастьян Бурдужа.
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"Синоптики прогнозируют сильные морозы в ближайшие дни, но мы к ним готовы. Наши газовые хранилища заполнены на 82,93%, разница по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более 176 миллионов кубометров. С учетом суровых зимних дней мы будем обеспечены румынским газом, даже несмотря на то, что мы по-прежнему производим более 26 миллионов кубометров ежедневно при потреблении 40,6 миллионов кубометров", - цитирует в четверг Бурдужу бухарестский телеканал Digi24.
Глава румынского минэнерго также заявил, что начиная с 2024 года в стране будут введены в эксплуатацию дополнительные мощности для производства электроэнергии "в тысячи МВт".
"С 2027 года также будет поступать газ из Neptun Deep (месторождение в Черном море - ред.), это превратит Румынию в производителя №1 в Европе и фактически удвоит национальную добычу природного газа", - отметил также Бурдужа.
В июне прошлого года предприятие OMV Petrom S.A (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) и Romgaz, национальная газовая компания страны, приняли окончательное решение об инвестировании в крупнейший газовый проект на шельфе Черного моря в Румынии. Бухарестские СМИ сообщают, что общая сумма инвестиций в проект может достигнуть 4 миллиардов евро. OMV Petrom возьмет на себя половину этой суммы, а Romgaz, крупнейший поставщик природного газа в стране, будет ответственна за вторую половину инвестиций.