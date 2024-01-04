В Финляндии зафиксировали самую низкую температуру в стране за всю зиму
В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы — минус 42,1 градуса
© Depositphotos.com / shalamovЛапландия, Финляндия
© Depositphotos.com / shalamov
Лапландия, Финляндия. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА новости. В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы - минус 42,1 градуса, сообщает в четверг агентство STT со ссылкой на финский метеорологический институт.
"В Энонтекиё в Лапландии зафиксирована самая низкая температура этой зимы, сообщает Финский метеорологический институт. В половине седьмого утра температура в аэропорту Энонтекиё составляла -42,1 градуса по Цельсию", — сказано в материале.
В Финляндии на фоне морозов третий день подряд задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования, следует из информации, представленной на сайте финской государственной железнодорожной компании VR.
Задержки составляют от 30 минут до трех часов. Некоторые маршруты отменены.
Кроме того, продолжающиеся холода затруднили автобусное и трамвайное сообщение, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на управление транспорта Хельсинки.
В среду было отменено более 150 автобусных маршрутов.
Ранее в соседней Швеции был установлен январский температурный рекорд в минус 43,6 градуса, который не обновлялся с 1999 года.