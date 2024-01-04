Изготовитель поезда "Финист" заявил о быстрой реакции на неполадки
СТМ: реагировать на неисправности нового поезда "Финист" получается быстро
Электропоезд ЭС104 "Финист" . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Реагировать на неисправности нового полностью российского электропоезда "Финист" получается в максимально короткие сроки, также нарабатывается опыт эксплуатации комплектующих, которые раньше не использовались в производстве этих составов, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя поезда "Синара - транспортные машины" (СТМ).
Новый электропоезд "Финист" отправили на внеочередное техобслужвание прямо во время следования из Качканара в Екатеринбург, пассажиров до пункта назначения отправили на резервной "Ласточке", сообщали РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги. Ранее местный портал "Уралинформбюро" написал, что в четверг в "Финисте", который выехал из Качканара в уральскую столицу, сломалась система климат-контроля, после чего электропоезд остановился в пригороде Нижнего Тагила.
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"Все поставляемые электропоезда, в том числе ЭС104 (модель "Финиста" - ред.), курируются диспетчерской службой предприятия, к которой имеют доступ и специалисты РЖД. Это позволяет в максимально короткие сроки реагировать на неисправности", - сообщили в СТМ.
По поездам новой серии специально выбран регион эксплуатации в Свердловской области, чтобы оперативно отлаживать все процессы в режиме реальной эксплуатации, включая сложные погодные условия с низкими температурами и обледенением, отметили в компании.
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"Нарабатывается опыт эксплуатации комплектующих, которые раньше не использовались в производстве электропоездов. Работы ведутся в сотрудничестве завода с конкретными производителями каждого конструкционного элемента и со специалистами РЖД", - сказали в СТМ.
Там добавили, что в настоящее время прорабатывается с РЖД схема сервисного обслуживания, когда ответственность за техническое состояние будет также лежать на заводах-изготовителях комплектующих.
Компания принесла пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.
Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист" отправился в первый рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, далее планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.