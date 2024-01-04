https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html

Фермеры Польши назвали условие, при котором разблокируют границу с Украиной

Фермеры Польши назвали условие, при котором разблокируют границу с Украиной - РИА Новости, 04.01.2024

Фермеры Польши назвали условие, при котором разблокируют границу с Украиной

Польские фермеры готовы прекратить блокирование границы с Украиной, если министерство сельского хозяйства подпишет с ними соглашение, заявил журналистам лидер... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:35

2024-01-04T14:35

2024-01-04T14:35

в мире

украина

польша

киев

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915237614_0:361:1000:924_1920x0_80_0_0_fbfd46344681cb90a560da39156ae13a.jpg

ВАРШАВА, 4 янв - РИА Новости. Польские фермеры готовы прекратить блокирование границы с Украиной, если министерство сельского хозяйства подпишет с ними соглашение, заявил журналистам лидер подкарпатского отделения "Обманутая деревня" Роман Кондрув. Протестующие фермеры требуют доплаты производителям кукурузы в размере тысячи злотых (около 250 долларов) на гектар, увеличение лимитов на кредиты для фермеров, не повышение налогов на сельскохозяйственную деятельность. В четверг они возобновили блокирование границы в пункте пропуска Медыка. Фермеры уже блокировали границу с 16 ноября по 23 декабря. "Мы постоянно находимся на связи с министерством. Мы хотим подписать двустороннее соглашение – между министерством и фермерами из подкарпатской "Обманутой деревни". Если такое соглашение будет подписано, то этот протест будет приостановлен, пока не будут реализованы три наших постулата", - сказал Кондрув. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231218/berlin-1916566640.html

https://ria.ru/20240104/fury-1919693373.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, киев, всемирная торговая организация (вто), евросоюз