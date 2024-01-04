https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html
Фермеры Польши назвали условие, при котором разблокируют границу с Украиной
Фермеры Польши назвали условие, при котором разблокируют границу с Украиной - РИА Новости, 04.01.2024
Фермеры Польши назвали условие, при котором разблокируют границу с Украиной
Польские фермеры готовы прекратить блокирование границы с Украиной, если министерство сельского хозяйства подпишет с ними соглашение, заявил журналистам лидер... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:35
2024-01-04T14:35
2024-01-04T14:35
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ВАРШАВА, 4 янв - РИА Новости. Польские фермеры готовы прекратить блокирование границы с Украиной, если министерство сельского хозяйства подпишет с ними соглашение, заявил журналистам лидер подкарпатского отделения "Обманутая деревня" Роман Кондрув. Протестующие фермеры требуют доплаты производителям кукурузы в размере тысячи злотых (около 250 долларов) на гектар, увеличение лимитов на кредиты для фермеров, не повышение налогов на сельскохозяйственную деятельность. В четверг они возобновили блокирование границы в пункте пропуска Медыка. Фермеры уже блокировали границу с 16 ноября по 23 декабря. "Мы постоянно находимся на связи с министерством. Мы хотим подписать двустороннее соглашение – между министерством и фермерами из подкарпатской "Обманутой деревни". Если такое соглашение будет подписано, то этот протест будет приостановлен, пока не будут реализованы три наших постулата", - сказал Кондрув. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231218/berlin-1916566640.html
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в мире, украина, польша, киев, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
В мире, Украина, Польша, Киев, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
Фермеры Польши назвали условие, при котором разблокируют границу с Украиной
Польские фермеры разблокируют границу с Украиной при соглашении с Минсельхозом
ВАРШАВА, 4 янв - РИА Новости. Польские фермеры готовы прекратить блокирование границы с Украиной, если министерство сельского хозяйства подпишет с ними соглашение, заявил журналистам лидер подкарпатского отделения "Обманутая деревня" Роман Кондрув.
Протестующие фермеры требуют доплаты производителям кукурузы в размере тысячи злотых (около 250 долларов) на гектар, увеличение лимитов на кредиты для фермеров, не повышение налогов на сельскохозяйственную деятельность.
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В четверг они возобновили блокирование границы в пункте пропуска Медыка. Фермеры уже блокировали границу с 16 ноября по 23 декабря.
«
"Мы постоянно находимся на связи с министерством. Мы хотим подписать двустороннее соглашение – между министерством и фермерами из подкарпатской "Обманутой деревни". Если такое соглашение будет подписано, то этот протест будет приостановлен, пока не будут реализованы три наших постулата", - сказал Кондрув.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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