Пасечник исполнил мечты трех детей с "Елки желаний"
Пасечник подарил детям с "Елки желаний" велосипед, шведскую стенку и гироскутер
© пресс-служба главы ЛНРПятилетняя Вероника из села Заайдаровка получила в подарок от главы ЛНР Леонида Пасечника новый велосипед. Кадр видео
Пятилетняя Вероника из села Заайдаровка получила в подарок от главы ЛНР Леонида Пасечника новый велосипед. Кадр видео
ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты еще троих детей, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили велосипед, шведскую стенку и гироскутер.
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"Исполнил мечты еще троих маленьких жителей Луганской Народной Республики в рамках акции "Елка желаний". Очень рад, что ребята остались довольны!" - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
В частности, пятилетняя Вероника из села Заайдаровка получила в подарок от главы ЛНР новый велосипед, трехлетний Никита из Челюскинца - шведскую стенку, а Софья из Зимогорья - гироскутер. Сама Софья, отвечая на вопрос о самой заветной мечте, поделилась, что помимо гироскутера в качестве главного новогоднего желания загадывала победу России, потому что хочет, "чтобы не стреляли, не прилетало никуда".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.