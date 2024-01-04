https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html

Пасечник исполнил мечты трех детей с "Елки желаний"

Пасечник исполнил мечты трех детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 04.01.2024

Пасечник исполнил мечты трех детей с "Елки желаний"

Глава ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты еще троих детей, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили велосипед, шведскую стенку и гироскутер. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T17:03

2024-01-04T17:03

2024-01-04T17:03

общество

луганская народная республика

леонид пасечник

новый год

россия

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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты еще троих детей, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили велосипед, шведскую стенку и гироскутер. "Исполнил мечты еще троих маленьких жителей Луганской Народной Республики в рамках акции "Елка желаний". Очень рад, что ребята остались довольны!" - написал Пасечник в своем Telegram-канале. В частности, пятилетняя Вероника из села Заайдаровка получила в подарок от главы ЛНР новый велосипед, трехлетний Никита из Челюскинца - шведскую стенку, а Софья из Зимогорья - гироскутер. Сама Софья, отвечая на вопрос о самой заветной мечте, поделилась, что помимо гироскутера в качестве главного новогоднего желания загадывала победу России, потому что хочет, "чтобы не стреляли, не прилетало никуда". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.

https://ria.ru/20240104/zhelaniya-1919686971.html

луганская народная республика

россия

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общество, луганская народная республика, леонид пасечник, новый год, россия