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Пасечник исполнил мечты трех детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 04.01.2024
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17:03 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html
Пасечник исполнил мечты трех детей с "Елки желаний"
Пасечник исполнил мечты трех детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 04.01.2024
Пасечник исполнил мечты трех детей с "Елки желаний"
Глава ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты еще троих детей, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили велосипед, шведскую стенку и гироскутер. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:03
2024-01-04T17:03
общество
луганская народная республика
леонид пасечник
новый год
россия
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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты еще троих детей, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили велосипед, шведскую стенку и гироскутер. "Исполнил мечты еще троих маленьких жителей Луганской Народной Республики в рамках акции "Елка желаний". Очень рад, что ребята остались довольны!" - написал Пасечник в своем Telegram-канале. В частности, пятилетняя Вероника из села Заайдаровка получила в подарок от главы ЛНР новый велосипед, трехлетний Никита из Челюскинца - шведскую стенку, а Софья из Зимогорья - гироскутер. Сама Софья, отвечая на вопрос о самой заветной мечте, поделилась, что помимо гироскутера в качестве главного новогоднего желания загадывала победу России, потому что хочет, "чтобы не стреляли, не прилетало никуда". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
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луганская народная республика
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общество, луганская народная республика, леонид пасечник, новый год, россия
Общество, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Новый год, Россия
Пасечник исполнил мечты трех детей с "Елки желаний"

Пасечник подарил детям с "Елки желаний" велосипед, шведскую стенку и гироскутер

© пресс-служба главы ЛНРПятилетняя Вероника из села Заайдаровка получила в подарок от главы ЛНР Леонида Пасечника новый велосипед. Кадр видео
Пятилетняя Вероника из села Заайдаровка получила в подарок от главы ЛНР Леонида Пасечника новый велосипед. Кадр видео
© пресс-служба главы ЛНР
Пятилетняя Вероника из села Заайдаровка получила в подарок от главы ЛНР Леонида Пасечника новый велосипед. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты еще троих детей, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили велосипед, шведскую стенку и гироскутер.
«
"Исполнил мечты еще троих маленьких жителей Луганской Народной Республики в рамках акции "Елка желаний". Очень рад, что ребята остались довольны!" - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
В частности, пятилетняя Вероника из села Заайдаровка получила в подарок от главы ЛНР новый велосипед, трехлетний Никита из Челюскинца - шведскую стенку, а Софья из Зимогорья - гироскутер. Сама Софья, отвечая на вопрос о самой заветной мечте, поделилась, что помимо гироскутера в качестве главного новогоднего желания загадывала победу России, потому что хочет, "чтобы не стреляли, не прилетало никуда".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Воробьев исполнил мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний"
Вчера, 12:23
 
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникНовый годРоссия
 
 
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