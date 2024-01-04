https://ria.ru/20240104/ekonomika-1919746172.html

Экономика России выросла в 2023 году на 2,7 процента, заявили в ООН

Экономика России выросла в 2023 году на 2,7 процента, заявили в ООН - РИА Новости, 04.01.2024

Экономика России выросла в 2023 году на 2,7 процента, заявили в ООН

Рост российской экономики в прошлом году составил 2,7 процента, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T21:34

2024-01-04T21:34

2024-01-04T23:23

экономика

россия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg

ООН, 4 янв — РИА Новости. Рост российской экономики в прошлом году составил 2,7 процента, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи."Мы подсчитали, что в 2023 году российская экономика выросла примерно на 2,7 процента. Ожидаем, что этот рост замедлится до 1,3 процента, частично из-за высокого инфляционного давления, Центральный банк весьма значительно поднял ставку", — сказал он.Банк России 15 декабря повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 16 процентов годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Как сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в регуляторе не планируют дальнейшего ужесточения монетарной политики. При этом она подчеркнула, что конкретные решения будут зависеть от ситуации.Центробанк повышал ключевую ставку с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Сначала инструмент увеличили на один процентный пункт, но в августе на фоне падения рубля ЦБ повысил ставку сразу на 3,5 процентного пункта. В сентябре — еще на один, в октябре — на два, доведя показатель до 15 процентов.В конце декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика показала устойчивость, а рост ВВП по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составил 3,5 процента. По его словам, этот показатель оказался выше прогноза ведомства.

https://ria.ru/20240101/putin-1919373110.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, оон