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Экономика России выросла в 2023 году на 2,7 процента, заявили в ООН
Экономика России выросла в 2023 году на 2,7 процента, заявили в ООН - РИА Новости, 04.01.2024
Экономика России выросла в 2023 году на 2,7 процента, заявили в ООН
Рост российской экономики в прошлом году составил 2,7 процента, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T21:34
2024-01-04T21:34
2024-01-04T23:23
экономика
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ООН, 4 янв — РИА Новости. Рост российской экономики в прошлом году составил 2,7 процента, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи."Мы подсчитали, что в 2023 году российская экономика выросла примерно на 2,7 процента. Ожидаем, что этот рост замедлится до 1,3 процента, частично из-за высокого инфляционного давления, Центральный банк весьма значительно поднял ставку", — сказал он.Банк России 15 декабря повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 16 процентов годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Как сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в регуляторе не планируют дальнейшего ужесточения монетарной политики. При этом она подчеркнула, что конкретные решения будут зависеть от ситуации.Центробанк повышал ключевую ставку с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Сначала инструмент увеличили на один процентный пункт, но в августе на фоне падения рубля ЦБ повысил ставку сразу на 3,5 процентного пункта. В сентябре — еще на один, в октябре — на два, доведя показатель до 15 процентов.В конце декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика показала устойчивость, а рост ВВП по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составил 3,5 процента. По его словам, этот показатель оказался выше прогноза ведомства.
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экономика, россия, оон
Экономика России выросла в 2023 году на 2,7 процента, заявили в ООН
ООН: экономика России выросла в 2023 году на 2,7%, ожидается рост и в 2024 году
ООН, 4 янв — РИА Новости. Рост российской экономики в прошлом году составил 2,7 процента, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.
«
"Мы подсчитали, что в 2023 году российская экономика выросла примерно на 2,7 процента. Ожидаем, что этот рост замедлится до 1,3 процента, частично из-за высокого инфляционного давления, Центральный банк весьма значительно поднял ставку", — сказал он.
Банк России 15 декабря повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 16 процентов годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Как сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина
, в регуляторе не планируют дальнейшего ужесточения монетарной политики. При этом она подчеркнула, что конкретные решения будут зависеть от ситуации.
Центробанк повышал ключевую ставку с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Сначала инструмент увеличили на один процентный пункт, но в августе на фоне падения рубля ЦБ повысил ставку сразу на 3,5 процентного пункта. В сентябре — еще на один, в октябре — на два, доведя показатель до 15 процентов.
В конце декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика показала устойчивость, а рост ВВП по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составил 3,5 процента. По его словам, этот показатель оказался выше прогноза ведомства.
Путин заявил, что экономика России функционирует устойчиво