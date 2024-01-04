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В ООН ожидают снижения глобального экономического роста - РИА Новости, 04.01.2024
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21:11 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/ekonomika-1919744130.html
В ООН ожидают снижения глобального экономического роста
В ООН ожидают снижения глобального экономического роста - РИА Новости, 04.01.2024
В ООН ожидают снижения глобального экономического роста
Рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4%, тогда как в 2023 он был 2,7%, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T21:11
2024-01-04T21:11
экономика
оон
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ООН, 4 янв – РИА Новости. Рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4%, тогда как в 2023 он был 2,7%, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. "Наш доклад выявил, что глобальный рост в 2023 году составит 2,7%. Но наш прогноз на 2024 понижен до 2,4%", - сказал Мукерджи.
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
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экономика, оон
Экономика, ООН
В ООН ожидают снижения глобального экономического роста

В ООН ожидают снижения глобального экономического роста в 2024 году до 2,4%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 янв – РИА Новости. Рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4%, тогда как в 2023 он был 2,7%, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.
«
"Наш доклад выявил, что глобальный рост в 2023 году составит 2,7%. Но наш прогноз на 2024 понижен до 2,4%", - сказал Мукерджи.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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