https://ria.ru/20240104/ekonomika-1919744130.html
В ООН ожидают снижения глобального экономического роста
В ООН ожидают снижения глобального экономического роста - РИА Новости, 04.01.2024
В ООН ожидают снижения глобального экономического роста
Рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4%, тогда как в 2023 он был 2,7%, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T21:11
2024-01-04T21:11
2024-01-04T21:11
экономика
оон
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ООН, 4 янв – РИА Новости. Рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4%, тогда как в 2023 он был 2,7%, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. "Наш доклад выявил, что глобальный рост в 2023 году составит 2,7%. Но наш прогноз на 2024 понижен до 2,4%", - сказал Мукерджи.
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, оон
В ООН ожидают снижения глобального экономического роста
В ООН ожидают снижения глобального экономического роста в 2024 году до 2,4%