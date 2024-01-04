https://ria.ru/20240104/ekonomika-1919744130.html

В ООН ожидают снижения глобального экономического роста

В ООН ожидают снижения глобального экономического роста - РИА Новости, 04.01.2024

В ООН ожидают снижения глобального экономического роста

Рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4%, тогда как в 2023 он был 2,7%, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T21:11

2024-01-04T21:11

2024-01-04T21:11

экономика

оон

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ООН, 4 янв – РИА Новости. Рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4%, тогда как в 2023 он был 2,7%, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. "Наш доклад выявил, что глобальный рост в 2023 году составит 2,7%. Но наш прогноз на 2024 понижен до 2,4%", - сказал Мукерджи.

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, оон