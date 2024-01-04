https://ria.ru/20240104/ekonomika-1919697067.html

Лукашенко призвал нового министра не врать о состоянии экономики

Лукашенко призвал нового министра не врать о состоянии экономики - РИА Новости, 04.01.2024

Лукашенко призвал нового министра не врать о состоянии экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал назначенного в четверг министра экономики республики Юрия Чеботаря не врать и предоставлять точную информацию о РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:00

2024-01-04T14:00

2024-01-04T14:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал назначенного в четверг министра экономики республики Юрия Чеботаря не врать и предоставлять точную информацию о состоянии экономики страны. "Но в основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания. Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать. Все как есть. Потому что если вы, мягко говоря, неточную информацию будете предоставлять мне, значит, будут неправильные управленческие решения", - приводит слова Лукашенко его сайт.Президент Белоруссии назвал 2024 год особым. "Поэтому будем говорить все честно и откровенно, чтобы нас к очередным президентским выборам через год не упрекали, что мы там где-то юлили-вертели, неправду говорили и вообще власть наша ни к чему не годна, как сейчас уже начинают это раскручивать. Поэтому этот год будет особый. И в основе всего, как я часто говорю, лежит экономика", - сказал он. Лукашенко отметил, что министр должен будет предлагать проекты планирования экономики - тактические и стратегические, а также часто выступать на Всебелорусском народном собрании. "Легко не будет. Будет тяжело, особенно в этом году. Не потому, что нынешний президент хочет быть и дальше президентом. Не потому, что кто-то чего-то хочет. Мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы. Ну а если получится - убедить людей в том, что лучше нас не будет. Говорю открытым текстом в начале года. И министерство ваше должно сыграть здесь существенную роль", - отметил белорусский лидер. Со своей стороны, Чеботарь назвал одной из ключевых задач развитие инвестиционного цикла. По его данным, во второй половине 2023 года каждый месяц наблюдался темп роста инвестиций на уровне более 120%. Что касается нынешнего положения дел в экономике Белоруссии, то, по мнению министра, она адаптируется к современным вызовам и сложностям. По словам Чеботаря, с позитивными результатами в части темпов роста ВВП завершился 2023 год, есть перспективы для выхода на обозначенные показатели в 103,8% темпа роста ВВП в 2024 году.

https://ria.ru/20240104/belorussiya-1919691052.html

https://ria.ru/20231229/lukashenko-1918930767.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко