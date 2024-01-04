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На трассе в Дагестане в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 04.01.2024
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21:16 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/dtp-1919744475.html
На трассе в Дагестане в ДТП погибли три человека
На трассе в Дагестане в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 04.01.2024
На трассе в Дагестане в ДТП погибли три человека
Три человека погибли, по предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщила... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T21:16
2024-01-04T21:16
происшествия
кумторкалинский район
авто
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МАХАЧКАЛА, 4 янв - РИА Новости. Три человека погибли, по предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева. По данным прокуратуры республики, в четверг, примерно в 19.00 мск, на федеральной автодороге "Кавказ" в Кумторкалинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей LADA Priora и LADA Vesta. "По предварительным данным, в ДТП три человека погибли, двое пострадали. Личности погибших пока не установлены", – сказала Гариева.
https://ria.ru/20240104/dtp-1919716244.html
кумторкалинский район
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происшествия, кумторкалинский район, авто
Происшествия, Кумторкалинский район, Авто
На трассе в Дагестане в ДТП погибли три человека

На федеральной трассе в Дагестане в ДТП погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 4 янв - РИА Новости. Три человека погибли, по предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.
По данным прокуратуры республики, в четверг, примерно в 19.00 мск, на федеральной автодороге "Кавказ" в Кумторкалинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей LADA Priora и LADA Vesta.
«
"По предварительным данным, в ДТП три человека погибли, двое пострадали. Личности погибших пока не установлены", – сказала Гариева.
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