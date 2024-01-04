https://ria.ru/20240104/dtp-1919744475.html

На трассе в Дагестане в ДТП погибли три человека

На трассе в Дагестане в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 04.01.2024

На трассе в Дагестане в ДТП погибли три человека

Три человека погибли, по предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщила... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T21:16

2024-01-04T21:16

2024-01-04T21:16

происшествия

кумторкалинский район

авто

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МАХАЧКАЛА, 4 янв - РИА Новости. Три человека погибли, по предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева. По данным прокуратуры республики, в четверг, примерно в 19.00 мск, на федеральной автодороге "Кавказ" в Кумторкалинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей LADA Priora и LADA Vesta. "По предварительным данным, в ДТП три человека погибли, двое пострадали. Личности погибших пока не установлены", – сказала Гариева.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919716244.html

кумторкалинский район

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2024

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происшествия, кумторкалинский район, авто