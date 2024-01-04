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В Чувашии возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 04.01.2024
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12:17 04.01.2024 (обновлено: 12:20 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/dtp-1919686001.html
В Чувашии возбудили дело после ДТП с автобусом
В Чувашии возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 04.01.2024
В Чувашии возбудили дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Чувашии после ДТП с автобусом, в котором погибли 2 человека, сообщает МВД региона. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:17
2024-01-04T12:20
происшествия
россия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Чувашии после ДТП с автобусом, в котором погибли 2 человека, сообщает МВД региона. Автобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Тольятти, попал в ДТП 3 января около 23 часов на 152 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" в Порецком муниципальном округе Чувашии. В салоне автобуса находилось 38 пассажиров и 2 водителя. В результате погибли двое пассажиров 42 и 47 лет, оба мужчины - жители Нижегородской области. "По предварительным данным, 61-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Водитель освидетельствован, признаков опьянения не установлено. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель 2 или более человек)", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба Минздрава России сообщила о том, что в результате ДТП с автобусом 15 человек были госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь.
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происшествия, россия, нижний новгород, тольятти
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Тольятти
В Чувашии возбудили дело после ДТП с автобусом

В Чувашии возбудили дело после ДТП с автобусом, где погибли два человека

© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеНа месте ДТП с участием автобуса в Чувашии
На месте ДТП с участием автобуса в Чувашии - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : МВД по Чувашской Республике
На месте ДТП с участием автобуса в Чувашии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Чувашии после ДТП с автобусом, в котором погибли 2 человека, сообщает МВД региона.
Автобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Тольятти, попал в ДТП 3 января около 23 часов на 152 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" в Порецком муниципальном округе Чувашии. В салоне автобуса находилось 38 пассажиров и 2 водителя. В результате погибли двое пассажиров 42 и 47 лет, оба мужчины - жители Нижегородской области.
"По предварительным данным, 61-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Водитель освидетельствован, признаков опьянения не установлено. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель 2 или более человек)", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Минздрава России сообщила о том, что в результате ДТП с автобусом 15 человек были госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь.
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