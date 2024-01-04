https://ria.ru/20240104/dtp-1919685504.html

Следователи узнали подробности ДТП с микроавтобусом в Бурятии

Следователи узнали подробности ДТП с микроавтобусом в Бурятии - РИА Новости, 04.01.2024

Следователи узнали подробности ДТП с микроавтобусом в Бурятии

Водитель микроавтобуса, совершивший ДТП в Бурятии, не имел никакого отношения к официальному перевозчику и взял пассажиров по просьбе водителя, который не смог... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:09

2024-01-04T12:09

2024-01-04T13:24

происшествия

улан-удэ

авто

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 4 янв - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, совершивший ДТП в Бурятии, не имел никакого отношения к официальному перевозчику и взял пассажиров по просьбе водителя, который не смог выйти на рейс, сообщило региональное следственное управление СК РФ. ДТП произошло утром в четверг в двух километрах от населенного пункта Душелан Баргузинского района республики. По пути из улуса Баянгол в город Улан-Удэ водитель Fiat Ducato не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Автобус, в котором находились 12 пассажиров, в том числе три ребенка, перевернулся. Пострадали три пассажира и водитель. Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту ДТП. СК РФ по Бурятии организовал доследственную проверку. По данным ведомства, водитель маршрутного автобуса, курсирующего из улуса Баянгол в город Улан-Удэ и обратно, не смог выйти в рейс. Он попросил знакомого местного жителя, который как раз собирался ехать на своем микроавтобусе в Улан-Удэ, взять с собой собравшихся в дорогу пассажиров за плату. "Мужчина согласился на перевозку людей, хотя не состоял в трудовых отношениях с официальным перевозчиком, не имел путевых листов на поездку и не проходил предрейсового медицинского осмотра", - подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе МВД по республике Бурятия РИА Новости сообщили, что водитель будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, правил применения ремней безопасности и повышенный износ протектора шин. Также у водителя произведен забор крови на наличие в нем алкоголя.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919683683.html

улан-удэ

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, улан-удэ, авто, республика бурятия