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Следователи узнали подробности ДТП с микроавтобусом в Бурятии - РИА Новости, 04.01.2024
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12:09 04.01.2024 (обновлено: 13:24 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/dtp-1919685504.html
Следователи узнали подробности ДТП с микроавтобусом в Бурятии
Следователи узнали подробности ДТП с микроавтобусом в Бурятии - РИА Новости, 04.01.2024
Следователи узнали подробности ДТП с микроавтобусом в Бурятии
Водитель микроавтобуса, совершивший ДТП в Бурятии, не имел никакого отношения к официальному перевозчику и взял пассажиров по просьбе водителя, который не смог... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:09
2024-01-04T13:24
происшествия
улан-удэ
авто
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 4 янв - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, совершивший ДТП в Бурятии, не имел никакого отношения к официальному перевозчику и взял пассажиров по просьбе водителя, который не смог выйти на рейс, сообщило региональное следственное управление СК РФ. ДТП произошло утром в четверг в двух километрах от населенного пункта Душелан Баргузинского района республики. По пути из улуса Баянгол в город Улан-Удэ водитель Fiat Ducato не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Автобус, в котором находились 12 пассажиров, в том числе три ребенка, перевернулся. Пострадали три пассажира и водитель. Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту ДТП. СК РФ по Бурятии организовал доследственную проверку. По данным ведомства, водитель маршрутного автобуса, курсирующего из улуса Баянгол в город Улан-Удэ и обратно, не смог выйти в рейс. Он попросил знакомого местного жителя, который как раз собирался ехать на своем микроавтобусе в Улан-Удэ, взять с собой собравшихся в дорогу пассажиров за плату. "Мужчина согласился на перевозку людей, хотя не состоял в трудовых отношениях с официальным перевозчиком, не имел путевых листов на поездку и не проходил предрейсового медицинского осмотра", - подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе МВД по республике Бурятия РИА Новости сообщили, что водитель будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, правил применения ремней безопасности и повышенный износ протектора шин. Также у водителя произведен забор крови на наличие в нем алкоголя.
https://ria.ru/20240104/dtp-1919683683.html
улан-удэ
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происшествия, улан-удэ, авто, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Авто, Республика Бурятия
Следователи узнали подробности ДТП с микроавтобусом в Бурятии

Водитель автобуса, совершивший ДТП в Бурятии, подменял официального извозчика

© Фото : СК России по Республике БурятияДТП возле села Душелан Баргузинского района в Бурятии
ДТП возле села Душелан Баргузинского района в Бурятии - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : СК России по Республике Бурятия
ДТП возле села Душелан Баргузинского района в Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 4 янв - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, совершивший ДТП в Бурятии, не имел никакого отношения к официальному перевозчику и взял пассажиров по просьбе водителя, который не смог выйти на рейс, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
ДТП произошло утром в четверг в двух километрах от населенного пункта Душелан Баргузинского района республики. По пути из улуса Баянгол в город Улан-Удэ водитель Fiat Ducato не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Автобус, в котором находились 12 пассажиров, в том числе три ребенка, перевернулся. Пострадали три пассажира и водитель. Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту ДТП.
СК РФ по Бурятии организовал доследственную проверку. По данным ведомства, водитель маршрутного автобуса, курсирующего из улуса Баянгол в город Улан-Удэ и обратно, не смог выйти в рейс. Он попросил знакомого местного жителя, который как раз собирался ехать на своем микроавтобусе в Улан-Удэ, взять с собой собравшихся в дорогу пассажиров за плату.
"Мужчина согласился на перевозку людей, хотя не состоял в трудовых отношениях с официальным перевозчиком, не имел путевых листов на поездку и не проходил предрейсового медицинского осмотра", - подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе МВД по республике Бурятия РИА Новости сообщили, что водитель будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, правил применения ремней безопасности и повышенный износ протектора шин. Также у водителя произведен забор крови на наличие в нем алкоголя.
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ПроисшествияУлан-УдэАвтоРеспублика Бурятия
 
 
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