https://ria.ru/20240104/dtp-1919683683.html

В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека

В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека - РИА Новости, 04.01.2024

В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Кукуштан – Чайковский в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:50

2024-01-04T11:50

2024-01-04T13:50

пермский край

происшествия

чайковский

россия

hyundai creta

авто

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ПЕРМЬ, 4 янв - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Кукуштан – Чайковский в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным полиции, в среду, 3 января, на дороге Кукуштан – Чайковский автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "легковушкой" ВАЗ. В результате водитель и пассажирка отечественного седана, а также пассажирка иномарки скончались на месте ДТП. Мужчина 1984 года рождения, находившийся за рулём Hyundai, и две девочки, сидевшие в салоне, получили травмы, их доставили в больницу. Кроме того, был госпитализирован несовершеннолетний пассажир ВАЗа. "По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении. На фото с места ДТП видно, что оба автомобиля сильно деформированы: у ВАЗа полностью смята передняя часть корпуса, отсутствует лобовое стекло, нет двух пассажирских дверей, у иномарки искорежена левая сторона, выбиты стекла, поврежден передний бампер.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919664367.html

пермский край

чайковский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пермский край, происшествия, чайковский, россия, hyundai creta, авто