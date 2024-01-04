https://ria.ru/20240104/dtp-1919683683.html
В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека
В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека - РИА Новости, 04.01.2024
В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека
Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Кукуштан – Чайковский в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:50
2024-01-04T11:50
2024-01-04T13:50
пермский край
происшествия
чайковский
россия
hyundai creta
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919696146_0:0:1061:596_1920x0_80_0_0_3ab26c2c4c32e8510463558161aa6971.jpg
ПЕРМЬ, 4 янв - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Кукуштан – Чайковский в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным полиции, в среду, 3 января, на дороге Кукуштан – Чайковский автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "легковушкой" ВАЗ. В результате водитель и пассажирка отечественного седана, а также пассажирка иномарки скончались на месте ДТП. Мужчина 1984 года рождения, находившийся за рулём Hyundai, и две девочки, сидевшие в салоне, получили травмы, их доставили в больницу. Кроме того, был госпитализирован несовершеннолетний пассажир ВАЗа. "По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении. На фото с места ДТП видно, что оба автомобиля сильно деформированы: у ВАЗа полностью смята передняя часть корпуса, отсутствует лобовое стекло, нет двух пассажирских дверей, у иномарки искорежена левая сторона, выбиты стекла, поврежден передний бампер.
https://ria.ru/20240104/dtp-1919664367.html
пермский край
чайковский
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919696146_44:0:839:596_1920x0_80_0_0_ea1e0a2aa208c9c20b5e8df396f0fcd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, происшествия, чайковский, россия, hyundai creta, авто
Пермский край, Происшествия, Чайковский, Россия, Hyundai Creta, Авто
В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека
На трассе Кукуштан — Чайковский при столкновении двух авто погибли три человека
ПЕРМЬ, 4 янв - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Кукуштан – Чайковский в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным полиции, в среду, 3 января, на дороге Кукуштан – Чайковский автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "легковушкой" ВАЗ. В результате водитель и пассажирка отечественного седана, а также пассажирка иномарки скончались на месте ДТП. Мужчина 1984 года рождения, находившийся за рулём Hyundai, и две девочки, сидевшие в салоне, получили травмы, их доставили в больницу. Кроме того, был госпитализирован несовершеннолетний пассажир ВАЗа.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении.
На фото с места ДТП видно, что оба автомобиля сильно деформированы: у ВАЗа полностью смята передняя часть корпуса, отсутствует лобовое стекло, нет двух пассажирских дверей, у иномарки искорежена левая сторона, выбиты стекла, поврежден передний бампер.
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии