Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/dtp-1919664367.html
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии - РИА Новости, 04.01.2024
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии
Доследственная проверка проводится в Чувашии после ДТП с автобусом, в результате которого погибли два человека, сообщает региональное следственное управление СК РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:50
2024-01-04T09:50
происшествия
россия
порецкий район
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Чувашии после ДТП с автобусом, в результате которого погибли два человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Около 23 часов 3 января на 152-м километре автодороги "Чебоксары - Сурское" в Порецком районе Чувашии водитель автобуса, двигавшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибли, ещё 10 пассажиров получили различные травмы. "Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20240102/proverka-1919512598.html
россия
порецкий район
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, порецкий район, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Порецкий район, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии, где погибли два человека

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Чувашии после ДТП с автобусом, в результате которого погибли два человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Около 23 часов 3 января на 152-м километре автодороги "Чебоксары - Сурское" в Порецком районе Чувашии водитель автобуса, двигавшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибли, ещё 10 пассажиров получили различные травмы.
"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Сотрудники МЧС спасают людей с колеса обозрения в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
СК в Пензенской области начал проверку после остановки колеса обозрения
2 января, 20:56
 
ПроисшествияРоссияПорецкий районНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала