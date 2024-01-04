https://ria.ru/20240104/dtp-1919664367.html
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии - РИА Новости, 04.01.2024
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии
Доследственная проверка проводится в Чувашии после ДТП с автобусом, в результате которого погибли два человека, сообщает региональное следственное управление СК РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:50
2024-01-04T09:50
2024-01-04T09:50
происшествия
россия
порецкий район
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Чувашии после ДТП с автобусом, в результате которого погибли два человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Около 23 часов 3 января на 152-м километре автодороги "Чебоксары - Сурское" в Порецком районе Чувашии водитель автобуса, двигавшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибли, ещё 10 пассажиров получили различные травмы. "Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20240102/proverka-1919512598.html
россия
порецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, порецкий район, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Порецкий район, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии, где погибли два человека