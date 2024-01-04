https://ria.ru/20240104/dtp-1919664367.html

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии - РИА Новости, 04.01.2024

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Чувашии

Доследственная проверка проводится в Чувашии после ДТП с автобусом, в результате которого погибли два человека, сообщает региональное следственное управление СК РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:50

2024-01-04T09:50

2024-01-04T09:50

происшествия

россия

порецкий район

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Чувашии после ДТП с автобусом, в результате которого погибли два человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Около 23 часов 3 января на 152-м километре автодороги "Чебоксары - Сурское" в Порецком районе Чувашии водитель автобуса, двигавшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибли, ещё 10 пассажиров получили различные травмы. "Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20240102/proverka-1919512598.html

россия

порецкий район

нижний новгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, порецкий район, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)