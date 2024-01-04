https://ria.ru/20240104/dtp-1919652332.html

В Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами

В Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами - РИА Новости, 04.01.2024

В Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами

В Баргузинском районе Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T06:29

2024-01-04T06:29

2024-01-04T06:29

происшествия

баргузинский район

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 4 янв - РИА Новости. В Баргузинском районе Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, ДТП произошло в четверг в двух километрах от населенного пункта Душелан Баргузинского района республики. "Произошло опрокидывание автомобиля Fiat Ducato, следовавшего не по маршруту. В нем находились 12 человек, в том числе три ребенка. Розлива топлива нет. По предварительным данным, пострадали водитель и два пассажира. Информация уточняется", - говорится в сообщении. Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. По данным надзорного ведомства, по пути из улуса Баянгол в город Улан-Удэ водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Автобус перевернулся. "Пострадали три пассажира и водитель. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках", - подчеркнули в прокуратуре.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919637820.html

https://ria.ru/20240103/dtp-1919591680.html

баргузинский район

улан-удэ

республика бурятия

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происшествия, баргузинский район, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия