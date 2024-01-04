https://ria.ru/20240104/donetsk-1919718556.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина
При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина - РИА Новости, 04.01.2024
При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина
Мирная жительница погибла, еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:32
2024-01-04T16:32
2024-01-04T19:03
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Мэр Донецка ранее информировал о ранении мирного жителя 1968 года рождения в результате обстрела Куйбышевского района города. "По уточнённой информации, в результате обстрела Куйбышевского района по улице Нарвской погибла женщина 1954 года рождения. При обстреле Куйбышевского района по улице Нарвской получил ранение мужчина 1971 года рождения", - написал Кулемзин. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд ВСУ утром попал в многоэтажное здание в Куйбышевском районе, в момент съемок разрушений район повторно подвергся обстрелу. "Где-то в 10 часов был взрыв, я один почувствовала, пострадавшие вроде бы на 14-м этаже и разрушения на 16-м", - рассказала агентству жительница поврежденной многоэтажки.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о восьми обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240104/obstrel-1919709289.html
https://ria.ru/20240104/donetsk-1919710505.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина
При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина, ранен мужчина