https://ria.ru/20240104/donetsk-1919718556.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина

При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина - РИА Новости, 04.01.2024

При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина

Мирная жительница погибла, еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:32

2024-01-04T16:32

2024-01-04T19:03

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Мэр Донецка ранее информировал о ранении мирного жителя 1968 года рождения в результате обстрела Куйбышевского района города. "По уточнённой информации, в результате обстрела Куйбышевского района по улице Нарвской погибла женщина 1954 года рождения. При обстреле Куйбышевского района по улице Нарвской получил ранение мужчина 1971 года рождения", - написал Кулемзин. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд ВСУ утром попал в многоэтажное здание в Куйбышевском районе, в момент съемок разрушений район повторно подвергся обстрелу. "Где-то в 10 часов был взрыв, я один почувствовала, пострадавшие вроде бы на 14-м этаже и разрушения на 16-м", - рассказала агентству жительница поврежденной многоэтажки.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о восьми обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240104/obstrel-1919709289.html

https://ria.ru/20240104/donetsk-1919710505.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия, вооруженные силы украины