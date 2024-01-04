https://ria.ru/20240104/dogovor-1919729515.html

Помощник Алиева прокомментировал мирный договор с Арменией

Помощник Алиева прокомментировал мирный договор с Арменией - РИА Новости, 04.01.2024

Помощник Алиева прокомментировал мирный договор с Арменией

Мирный договор не должен быть заложником делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева – заведующий... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T18:17

2024-01-04T18:17

2024-01-04T18:17

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БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Мирный договор не должен быть заложником делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева – заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. "Делимитация границ — это технический и длительный процесс, в то время как заключение мирного договора не требует особых усилий и основано на взаимном принятии норм и принципов международного права в межгосударственных отношениях. На наш взгляд, мирный договор не должен быть заложником делимитации границ. Хотя переговоры по мирному соглашению и делимитации и демаркации границы идут параллельно, они ведутся в двух разных форматах. До сих пор комиссии по делимитации границы обеих стран встречались пять раз, чтобы обсудить основы процесса", - сказал Гаджиев. По словам помощника Алиева, последняя встреча состоялась в ноябре 2023 года на азербайджано-армянской границе. "В ходе этой встречи стороны договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссии по демаркации государственной границы и вопросам пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и активизировать встречи между комиссиями. Мы также рассматриваем это соглашение как позитивный знак, не в последнюю очередь потому, что оно было достигнуто в двустороннем формате", - отметил он. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.

https://ria.ru/20231231/pashinyan-1919297613.html

https://ria.ru/20231228/mishustin-1918758777.html

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в мире, армения, ильхам алиев, азербайджан, москва, хикмет гаджиев, никол пашинян