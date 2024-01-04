https://ria.ru/20240104/diplomy-1918997290.html

ИИ может лишить дипломы в вузах смысла, считает профессор МДА

ИИ может лишить дипломы в вузах смысла, считает профессор МДА - РИА Новости, 04.01.2024

ИИ может лишить дипломы в вузах смысла, считает профессор МДА

В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:00

2024-01-04T11:00

2024-01-04T11:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147445/67/1474456793_0:389:1362:1155_1920x0_80_0_0_84fc0b00b59cd1262df0b432aa0f2c2a.jpg

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и аттестация вернется к формату устного ответа, сказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ), ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов.“Новые технологии требуют глубокого церковного ответа. Тот же искусственный интеллект будет предполагать, что в ближайшие годы придется изменять характер итоговой аттестации, потому что написание итоговых студенческих работ утратит смысл. Мы вернемся к формату устного ответа”, – считает протоиерейЭто, считает священнослужитель, возможно, вынудит человека снова стать человеком.“В каком-то смысле это хорошо: человек будет вынужден быть человеком, а не приложением к компьютеру”, – сказал он корреспонденту РИА Новости.

https://ria.ru/20231212/ii-1915225001.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия