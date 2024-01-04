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ИИ может лишить дипломы в вузах смысла, считает профессор МДА - РИА Новости, 04.01.2024
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Религия
 
11:00 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/diplomy-1918997290.html
ИИ может лишить дипломы в вузах смысла, считает профессор МДА
ИИ может лишить дипломы в вузах смысла, считает профессор МДА - РИА Новости, 04.01.2024
ИИ может лишить дипломы в вузах смысла, считает профессор МДА
В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:00
2024-01-04T11:00
религия
религия
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и аттестация вернется к формату устного ответа, сказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ), ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов.“Новые технологии требуют глубокого церковного ответа. Тот же искусственный интеллект будет предполагать, что в ближайшие годы придется изменять характер итоговой аттестации, потому что написание итоговых студенческих работ утратит смысл. Мы вернемся к формату устного ответа”, – считает протоиерейЭто, считает священнослужитель, возможно, вынудит человека снова стать человеком.“В каком-то смысле это хорошо: человек будет вынужден быть человеком, а не приложением к компьютеру”, – сказал он корреспонденту РИА Новости.
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ИИ может лишить дипломы в вузах смысла, считает профессор МДА

Протоиерей Козлов: в ближайшие годы из-за ИИ написание дипломов утратит смысл

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПротоиерей Максим Козлов
Протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и аттестация вернется к формату устного ответа, сказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ), ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов.
“Новые технологии требуют глубокого церковного ответа. Тот же искусственный интеллект будет предполагать, что в ближайшие годы придется изменять характер итоговой аттестации, потому что написание итоговых студенческих работ утратит смысл. Мы вернемся к формату устного ответа”, – считает протоиерей
Это, считает священнослужитель, возможно, вынудит человека снова стать человеком.
“В каком-то смысле это хорошо: человек будет вынужден быть человеком, а не приложением к компьютеру”, – сказал он корреспонденту РИА Новости.
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