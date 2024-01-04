https://ria.ru/20240104/diplomat-1919666089.html
Лавров дал совет будущим дипломатам
Лавров дал совет будущим дипломатам - РИА Новости, 04.01.2024
Лавров дал совет будущим дипломатам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", отвечая на вопросы одиннадцатилетней жительницы Луганска, рассказал,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:05
2024-01-04T10:05
2024-01-04T10:06
общество
луганск
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", отвечая на вопросы одиннадцатилетней жительницы Луганска, рассказал, что будущему дипломату сегодня нужно познавать как можно больше и расти воспитанным человеком. "Тут советовать невозможно, надо просто расти человеком, воспитанным хорошо, а тут воспитание налицо. И самое главное - стараться познавать, познавать, познавать как можно больше", - сказал Лавров, отвечая на вопрос мамы девочки из Луганска. Он добавил, что нельзя сказать, что для того, чтобы стать дипломатом, нужно прочесть какие-то конкретные книги - дипломатия сейчас занимается множеством вещей, и экологией, и новыми медиа, и во всем этом будущему дипломату нужно разбираться.
https://ria.ru/20240104/lavrov-1919665613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганск, россия, сергей лавров
Общество, Луганск, Россия, Сергей Лавров
Лавров дал совет будущим дипломатам
Лавров заявил, что будущему дипломату нужно знать как можно больше
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", отвечая на вопросы одиннадцатилетней жительницы Луганска, рассказал, что будущему дипломату сегодня нужно познавать как можно больше и расти воспитанным человеком.
"Тут советовать невозможно, надо просто расти человеком, воспитанным хорошо, а тут воспитание налицо. И самое главное - стараться познавать, познавать, познавать как можно больше", - сказал Лавров
, отвечая на вопрос мамы девочки из Луганска.
Он добавил, что нельзя сказать, что для того, чтобы стать дипломатом, нужно прочесть какие-то конкретные книги - дипломатия сейчас занимается множеством вещей, и экологией, и новыми медиа, и во всем этом будущему дипломату нужно разбираться.
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