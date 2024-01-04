Рейтинг@Mail.ru
Лавров дал совет будущим дипломатам - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 04.01.2024 (обновлено: 10:06 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/diplomat-1919666089.html
Лавров дал совет будущим дипломатам
Лавров дал совет будущим дипломатам - РИА Новости, 04.01.2024
Лавров дал совет будущим дипломатам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", отвечая на вопросы одиннадцатилетней жительницы Луганска, рассказал,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:05
2024-01-04T10:06
общество
луганск
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", отвечая на вопросы одиннадцатилетней жительницы Луганска, рассказал, что будущему дипломату сегодня нужно познавать как можно больше и расти воспитанным человеком. "Тут советовать невозможно, надо просто расти человеком, воспитанным хорошо, а тут воспитание налицо. И самое главное - стараться познавать, познавать, познавать как можно больше", - сказал Лавров, отвечая на вопрос мамы девочки из Луганска. Он добавил, что нельзя сказать, что для того, чтобы стать дипломатом, нужно прочесть какие-то конкретные книги - дипломатия сейчас занимается множеством вещей, и экологией, и новыми медиа, и во всем этом будущему дипломату нужно разбираться.
https://ria.ru/20240104/lavrov-1919665613.html
луганск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, луганск, россия, сергей лавров
Общество, Луганск, Россия, Сергей Лавров
Лавров дал совет будущим дипломатам

Лавров заявил, что будущему дипломату нужно знать как можно больше

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", отвечая на вопросы одиннадцатилетней жительницы Луганска, рассказал, что будущему дипломату сегодня нужно познавать как можно больше и расти воспитанным человеком.
"Тут советовать невозможно, надо просто расти человеком, воспитанным хорошо, а тут воспитание налицо. И самое главное - стараться познавать, познавать, познавать как можно больше", - сказал Лавров, отвечая на вопрос мамы девочки из Луганска.
Он добавил, что нельзя сказать, что для того, чтобы стать дипломатом, нужно прочесть какие-то конкретные книги - дипломатия сейчас занимается множеством вещей, и экологией, и новыми медиа, и во всем этом будущему дипломату нужно разбираться.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Лавров рассказал о своем любимом блюде
Вчера, 10:03
 
ОбществоЛуганскРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала