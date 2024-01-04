https://ria.ru/20240104/diplomat-1919666089.html

Лавров дал совет будущим дипломатам

Лавров дал совет будущим дипломатам - РИА Новости, 04.01.2024

Лавров дал совет будущим дипломатам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", отвечая на вопросы одиннадцатилетней жительницы Луганска, рассказал,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:05

2024-01-04T10:05

2024-01-04T10:06

общество

луганск

россия

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", отвечая на вопросы одиннадцатилетней жительницы Луганска, рассказал, что будущему дипломату сегодня нужно познавать как можно больше и расти воспитанным человеком. "Тут советовать невозможно, надо просто расти человеком, воспитанным хорошо, а тут воспитание налицо. И самое главное - стараться познавать, познавать, познавать как можно больше", - сказал Лавров, отвечая на вопрос мамы девочки из Луганска. Он добавил, что нельзя сказать, что для того, чтобы стать дипломатом, нужно прочесть какие-то конкретные книги - дипломатия сейчас занимается множеством вещей, и экологией, и новыми медиа, и во всем этом будущему дипломату нужно разбираться.

https://ria.ru/20240104/lavrov-1919665613.html

луганск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, луганск, россия, сергей лавров