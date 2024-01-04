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"Никогда его таким не видели". СМИ раскрыли шокирующие детали о Зеленском - РИА Новости, 04.01.2024
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13:20 04.01.2024 (обновлено: 16:40 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/detali-1919692705.html
"Никогда его таким не видели". СМИ раскрыли шокирующие детали о Зеленском
"Никогда его таким не видели". СМИ раскрыли шокирующие детали о Зеленском - РИА Новости, 04.01.2024
"Никогда его таким не видели". СМИ раскрыли шокирующие детали о Зеленском
В первые месяцы конфликта на Украине президент Владимир Зеленский был похож на мертвеца, пишет американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:20
2024-01-04T16:40
владимир зеленский
украина
политика
в мире
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В первые месяцы конфликта на Украине президент Владимир Зеленский был похож на мертвеца, пишет американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph.&quot;Лицо Зеленского стало бледным. Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторые из его сотрудников начали беспокоиться. Его помощница по правовым вопросам вспоминает, что он напоминал ходячий труп. &quot;Живой человек не может так выглядеть&quot;, — сказала она. Однажды утром президент пробормотал &quot;доброе утро&quot;. &quot;Я даже не смогла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии&quot;, — говорится в материале.Как отметил Шустер, первые месяцы конфликта серьезно сказывались на Зеленском, поскольку ему приходилось жить в тесном бункере без достаточного количества продовольствия.&quot;Есть было нечего. Сладости передавались на собраниях, а мясные консервы с черствым хлебом лежали на общей кухне. Один министр рассказывал мне, что несколько дней выживал на шоколаде&quot;, — указал журналист, описывая обстановку в бункере.В конце октября прошлого года Саймон Шустер для издания Time выпустил статью с комментариями Владимира Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.
https://ria.ru/20240104/tsel-1919683212.html
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владимир зеленский, украина, политика, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Политика, В мире
"Никогда его таким не видели". СМИ раскрыли шокирующие детали о Зеленском

Telegraph: в первые месяцы конфликта на Украине Зеленский был похож на мертвеца

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В первые месяцы конфликта на Украине президент Владимир Зеленский был похож на мертвеца, пишет американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph.
«

"Лицо Зеленского стало бледным. Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторые из его сотрудников начали беспокоиться. Его помощница по правовым вопросам вспоминает, что он напоминал ходячий труп. "Живой человек не может так выглядеть", — сказала она. Однажды утром президент пробормотал "доброе утро". "Я даже не смогла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии", — говорится в материале.

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Как отметил Шустер, первые месяцы конфликта серьезно сказывались на Зеленском, поскольку ему приходилось жить в тесном бункере без достаточного количества продовольствия.
«

"Есть было нечего. Сладости передавались на собраниях, а мясные консервы с черствым хлебом лежали на общей кухне. Один министр рассказывал мне, что несколько дней выживал на шоколаде", — указал журналист, описывая обстановку в бункере.

В конце октября прошлого года Саймон Шустер для издания Time выпустил статью с комментариями Владимира Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.
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