"Никогда его таким не видели". СМИ раскрыли шокирующие детали о Зеленском
Telegraph: в первые месяцы конфликта на Украине Зеленский был похож на мертвеца
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В первые месяцы конфликта на Украине президент Владимир Зеленский был похож на мертвеца, пишет американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph.
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"Лицо Зеленского стало бледным. Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторые из его сотрудников начали беспокоиться. Его помощница по правовым вопросам вспоминает, что он напоминал ходячий труп. "Живой человек не может так выглядеть", — сказала она. Однажды утром президент пробормотал "доброе утро". "Я даже не смогла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии", — говорится в материале.
Как отметил Шустер, первые месяцы конфликта серьезно сказывались на Зеленском, поскольку ему приходилось жить в тесном бункере без достаточного количества продовольствия.
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"Есть было нечего. Сладости передавались на собраниях, а мясные консервы с черствым хлебом лежали на общей кухне. Один министр рассказывал мне, что несколько дней выживал на шоколаде", — указал журналист, описывая обстановку в бункере.
В конце октября прошлого года Саймон Шустер для издания Time выпустил статью с комментариями Владимира Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.