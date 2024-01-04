https://ria.ru/20240104/detali-1919692705.html

"Никогда его таким не видели". СМИ раскрыли шокирующие детали о Зеленском

"Никогда его таким не видели". СМИ раскрыли шокирующие детали о Зеленском - РИА Новости, 04.01.2024

"Никогда его таким не видели". СМИ раскрыли шокирующие детали о Зеленском

В первые месяцы конфликта на Украине президент Владимир Зеленский был похож на мертвеца, пишет американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:20

2024-01-04T13:20

2024-01-04T16:40

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В первые месяцы конфликта на Украине президент Владимир Зеленский был похож на мертвеца, пишет американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph."Лицо Зеленского стало бледным. Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторые из его сотрудников начали беспокоиться. Его помощница по правовым вопросам вспоминает, что он напоминал ходячий труп. "Живой человек не может так выглядеть", — сказала она. Однажды утром президент пробормотал "доброе утро". "Я даже не смогла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии", — говорится в материале.Как отметил Шустер, первые месяцы конфликта серьезно сказывались на Зеленском, поскольку ему приходилось жить в тесном бункере без достаточного количества продовольствия."Есть было нечего. Сладости передавались на собраниях, а мясные консервы с черствым хлебом лежали на общей кухне. Один министр рассказывал мне, что несколько дней выживал на шоколаде", — указал журналист, описывая обстановку в бункере.В конце октября прошлого года Саймон Шустер для издания Time выпустил статью с комментариями Владимира Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.

https://ria.ru/20240104/tsel-1919683212.html

https://ria.ru/20240104/general-1919677966.html

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владимир зеленский, украина, политика, в мире