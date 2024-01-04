https://ria.ru/20240104/deputat-1919715782.html

Премьер Италии: депутата, ранившего человека, отстранят от законотворчества

Премьер Италии: депутата, ранившего человека, отстранят от законотворчества - РИА Новости, 04.01.2024

Премьер Италии: депутата, ранившего человека, отстранят от законотворчества

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что депутат парламента Италии от возглавляемой ею партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло, который ранил человека РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:10

2024-01-04T16:10

2024-01-04T16:10

в мире

италия

джорджа мелони

братья италии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg

РИМ, 4 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что депутат парламента Италии от возглавляемой ею партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло, который ранил человека на новогодней вечеринке, предстанет перед партийной комиссией, по результатам заседания которой парламентарий может быть отстранен от членства в партии. "Парламентарий Поццоло обладает разрешением на ношение оружия для самообороны. Каждый, кто владеет оружием, имеет юридическую и моральную обязанность делать это с ответственностью и серьезностью. Проблема произошедшего состоит в том, что кто-то повел себя безответственно. И тот, кто был безответственным, владел оружием", - заявила она на пресс-конференции по итогам минувшего года. "Я запросила, чтобы Поццоло был передан на рассмотрение комиссии "Братьев Италии" и был отстранен от должности", - сказала Мелони. Итальянские газеты ранее сообщили, что Поццоло ранил родственника одного из охранников замминистра юстиции Андреа Дельмастро. В ходе вечеринки народный избранник начал демонстрировать гостям небольшой револьвер, который неожиданно выстрелил. Пострадавший уже выписан из больницы после легкого ранения в ногу. Местная прокуратура начала расследование, а итальянская оппозиция воспользовалась возможностью раскритиковать Поццоло и правящую партию. Комментируя ситуацию, СМИ сообщили о подробностях биографии Поццоло, уличив его в симпатиях к фашизму и противлению вакцинации от коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20231224/krozetto-1917712668.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, джорджа мелони, братья италии