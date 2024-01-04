Рейтинг@Mail.ru
Премьер Италии: депутата, ранившего человека, отстранят от законотворчества - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/deputat-1919715782.html
Премьер Италии: депутата, ранившего человека, отстранят от законотворчества
Премьер Италии: депутата, ранившего человека, отстранят от законотворчества - РИА Новости, 04.01.2024
Премьер Италии: депутата, ранившего человека, отстранят от законотворчества
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что депутат парламента Италии от возглавляемой ею партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло, который ранил человека РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:10
2024-01-04T16:10
в мире
италия
джорджа мелони
братья италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg
РИМ, 4 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что депутат парламента Италии от возглавляемой ею партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло, который ранил человека на новогодней вечеринке, предстанет перед партийной комиссией, по результатам заседания которой парламентарий может быть отстранен от членства в партии. "Парламентарий Поццоло обладает разрешением на ношение оружия для самообороны. Каждый, кто владеет оружием, имеет юридическую и моральную обязанность делать это с ответственностью и серьезностью. Проблема произошедшего состоит в том, что кто-то повел себя безответственно. И тот, кто был безответственным, владел оружием", - заявила она на пресс-конференции по итогам минувшего года. "Я запросила, чтобы Поццоло был передан на рассмотрение комиссии "Братьев Италии" и был отстранен от должности", - сказала Мелони. Итальянские газеты ранее сообщили, что Поццоло ранил родственника одного из охранников замминистра юстиции Андреа Дельмастро. В ходе вечеринки народный избранник начал демонстрировать гостям небольшой револьвер, который неожиданно выстрелил. Пострадавший уже выписан из больницы после легкого ранения в ногу. Местная прокуратура начала расследование, а итальянская оппозиция воспользовалась возможностью раскритиковать Поццоло и правящую партию. Комментируя ситуацию, СМИ сообщили о подробностях биографии Поццоло, уличив его в симпатиях к фашизму и противлению вакцинации от коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20231224/krozetto-1917712668.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_327:0:2940:1960_1920x0_80_0_0_b965bad207b12e269902444eceecb10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, джорджа мелони, братья италии
В мире, Италия, Джорджа Мелони, Братья Италии
Премьер Италии: депутата, ранившего человека, отстранят от законотворчества

Джорджа Мелони: депутата, ранившего человека, отстранят от законотворчества

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 4 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что депутат парламента Италии от возглавляемой ею партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло, который ранил человека на новогодней вечеринке, предстанет перед партийной комиссией, по результатам заседания которой парламентарий может быть отстранен от членства в партии.
«
"Парламентарий Поццоло обладает разрешением на ношение оружия для самообороны. Каждый, кто владеет оружием, имеет юридическую и моральную обязанность делать это с ответственностью и серьезностью. Проблема произошедшего состоит в том, что кто-то повел себя безответственно. И тот, кто был безответственным, владел оружием", - заявила она на пресс-конференции по итогам минувшего года.
«
"Я запросила, чтобы Поццоло был передан на рассмотрение комиссии "Братьев Италии" и был отстранен от должности", - сказала Мелони.
Итальянские газеты ранее сообщили, что Поццоло ранил родственника одного из охранников замминистра юстиции Андреа Дельмастро. В ходе вечеринки народный избранник начал демонстрировать гостям небольшой револьвер, который неожиданно выстрелил. Пострадавший уже выписан из больницы после легкого ранения в ногу. Местная прокуратура начала расследование, а итальянская оппозиция воспользовалась возможностью раскритиковать Поццоло и правящую партию. Комментируя ситуацию, СМИ сообщили о подробностях биографии Поццоло, уличив его в симпатиях к фашизму и противлению вакцинации от коронавирусной инфекции.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Министр обороны Италии предложил разрешить конфликт на Украине политически
24 декабря 2023, 01:30
 
В миреИталияДжорджа МелониБратья Италии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала