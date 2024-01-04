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COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт - РИА Новости, 04.01.2024
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08:40 04.01.2024
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COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт
COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт - РИА Новости, 04.01.2024
COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт
Есть все основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, вирус мутировал и тяжелого течения болезни или большого количества летальных РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:40
2024-01-04T08:40
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Есть все основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, вирус мутировал и тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев уже нет, заявил РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. "Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений", - сказал Акимкин. Он отметил, что вирус мутировал, сегодня не отмечается тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев, как это было в 2020 году. Кроме того, сейчас есть все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, который позволяет следить за всеми случаями и разбирать их детально, уточнил Акимкин.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт

Эксперт: став сезонным, COVID-19 мутировал, при нем нет тяжелого течения болезни

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Есть все основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, вирус мутировал и тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев уже нет, заявил РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
"Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений", - сказал Акимкин.
Он отметил, что вирус мутировал, сегодня не отмечается тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев, как это было в 2020 году. Кроме того, сейчас есть все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, который позволяет следить за всеми случаями и разбирать их детально, уточнил Акимкин.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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