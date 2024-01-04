https://ria.ru/20240104/covid-19-1919657366.html
COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт
COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт - РИА Новости, 04.01.2024
COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт
Есть все основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, вирус мутировал и тяжелого течения болезни или большого количества летальных РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:40
2024-01-04T08:40
2024-01-04T08:40
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Есть все основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, вирус мутировал и тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев уже нет, заявил РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. "Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений", - сказал Акимкин. Он отметил, что вирус мутировал, сегодня не отмечается тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев, как это было в 2020 году. Кроме того, сейчас есть все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, который позволяет следить за всеми случаями и разбирать их детально, уточнил Акимкин.
https://ria.ru/20240102/covid-19-1919442977.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт
Эксперт: став сезонным, COVID-19 мутировал, при нем нет тяжелого течения болезни
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Есть все основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, вирус мутировал и тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев уже нет, заявил РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
"Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений", - сказал Акимкин.
Он отметил, что вирус мутировал, сегодня не отмечается тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев, как это было в 2020 году. Кроме того, сейчас есть все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, который позволяет следить за всеми случаями и разбирать их детально, уточнил Акимкин.
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась за неделю почти на 30 процентов