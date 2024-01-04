https://ria.ru/20240104/covid-19-1919657366.html

COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт

COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт - РИА Новости, 04.01.2024

COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт

Есть все основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, вирус мутировал и тяжелого течения болезни или большого количества летальных РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T08:40

2024-01-04T08:40

2024-01-04T08:40

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Есть все основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, вирус мутировал и тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев уже нет, заявил РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. "Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений", - сказал Акимкин. Он отметил, что вирус мутировал, сегодня не отмечается тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев, как это было в 2020 году. Кроме того, сейчас есть все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, который позволяет следить за всеми случаями и разбирать их детально, уточнил Акимкин.

https://ria.ru/20240102/covid-19-1919442977.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии