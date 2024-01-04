https://ria.ru/20240104/bezumie-1919646746.html

"Безумие". Решение Запада против России вызвало гнев во Франции

"Безумие". Решение Запада против России вызвало гнев во Франции - РИА Новости, 04.01.2024

"Безумие". Решение Запада против России вызвало гнев во Франции

Страны Запада разрушают свои экономики, вводя антироссийские санкции, заявил депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция"... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T03:15

2024-01-04T03:15

2024-01-04T03:15

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Страны Запада разрушают свои экономики, вводя антироссийские санкции, заявил депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X."В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о двенадцатом пакете санкций, на этот раз против российских алмазов. Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт", — возмутился политик.С 1 января начал действовать формальный запрет на импорт непромышленных российских алмазов в страны Евросоюза и "Большой семерки". Накануне ЕС включил в санкционный список крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса" и гендиректора компании Павла Маринычева.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240103/filippo-1919531626.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, евросоюз, g7, франция