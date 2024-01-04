https://ria.ru/20240104/bezopasnost-1919751302.html

Пентагон: свыше 20 стран создают безопасность судоходства в Красном море

Пентагон: свыше 20 стран создают безопасность судоходства в Красном море - РИА Новости, 04.01.2024

Пентагон: свыше 20 стран создают безопасность судоходства в Красном море

Свыше 20 стран принимают участие в операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), нацеленной на обеспечение безопасности судоходства в Красном море в свете РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T23:19

2024-01-04T23:19

2024-01-04T23:19

в мире

красное море

сша

великобритания

министерство обороны сша

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Свыше 20 стран принимают участие в операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), нацеленной на обеспечение безопасности судоходства в Красном море в свете недавних атак членов движения "Ансар Алла" (хуситов) на торговые суда, заявил в четверг командующий Пятым флотом США вице-адмирал Брэд Купер. "В общей сложности в работе коалиции принимают участие более 20 стран <…> В оперативном отношении США, Великобритания и Франция сохраняют превосходство по числу кораблей и, как уже упоминалось, через пару недель к нам присоединятся Греция и Дания", - заявил он журналистам. Купер обратил внимание, что с ноября предыдущего года на торговые суда в Красном море было совершено свыше двух десятков нападений. Последний подобный случай, по его словам, произошел рано утром 4 января. "Речь идет о беспилотном надводном судне, которое было запущено с территории, подконтрольной хуситам, с явным намерением причинить вред. К счастью, оно взорвалось. Неясно, что именно было мишенью судна. Как уже упоминалось, жертв и разрушений оно не спровоцировало", - уточнил командующий Пятым флотом США. Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20240104/likvidatsiya-1919750892.html

https://ria.ru/20240104/legitimnost-1919641697.html

красное море

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в мире, красное море, сша, великобритания, министерство обороны сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году