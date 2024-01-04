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Пентагон: свыше 20 стран создают безопасность судоходства в Красном море - РИА Новости, 04.01.2024
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23:19 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/bezopasnost-1919751302.html
Пентагон: свыше 20 стран создают безопасность судоходства в Красном море
Пентагон: свыше 20 стран создают безопасность судоходства в Красном море - РИА Новости, 04.01.2024
Пентагон: свыше 20 стран создают безопасность судоходства в Красном море
Свыше 20 стран принимают участие в операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), нацеленной на обеспечение безопасности судоходства в Красном море в свете РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T23:19
2024-01-04T23:19
в мире
красное море
сша
великобритания
министерство обороны сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Свыше 20 стран принимают участие в операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), нацеленной на обеспечение безопасности судоходства в Красном море в свете недавних атак членов движения "Ансар Алла" (хуситов) на торговые суда, заявил в четверг командующий Пятым флотом США вице-адмирал Брэд Купер. "В общей сложности в работе коалиции принимают участие более 20 стран &lt;…&gt; В оперативном отношении США, Великобритания и Франция сохраняют превосходство по числу кораблей и, как уже упоминалось, через пару недель к нам присоединятся Греция и Дания", - заявил он журналистам. Купер обратил внимание, что с ноября предыдущего года на торговые суда в Красном море было совершено свыше двух десятков нападений. Последний подобный случай, по его словам, произошел рано утром 4 января. "Речь идет о беспилотном надводном судне, которое было запущено с территории, подконтрольной хуситам, с явным намерением причинить вред. К счастью, оно взорвалось. Неясно, что именно было мишенью судна. Как уже упоминалось, жертв и разрушений оно не спровоцировало", - уточнил командующий Пятым флотом США. Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20240104/likvidatsiya-1919750892.html
https://ria.ru/20240104/legitimnost-1919641697.html
красное море
сша
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в мире, красное море, сша, великобритания, министерство обороны сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, США, Великобритания, Министерство обороны США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон: свыше 20 стран создают безопасность судоходства в Красном море

Пентагон: безопасность судоходства в Красном море обеспечивают свыше 20 стран

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Свыше 20 стран принимают участие в операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), нацеленной на обеспечение безопасности судоходства в Красном море в свете недавних атак членов движения "Ансар Алла" (хуситов) на торговые суда, заявил в четверг командующий Пятым флотом США вице-адмирал Брэд Купер.
«
"В общей сложности в работе коалиции принимают участие более 20 стран <…> В оперативном отношении США, Великобритания и Франция сохраняют превосходство по числу кораблей и, как уже упоминалось, через пару недель к нам присоединятся Греция и Дания", - заявил он журналистам.
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Купер обратил внимание, что с ноября предыдущего года на торговые суда в Красном море было совершено свыше двух десятков нападений. Последний подобный случай, по его словам, произошел рано утром 4 января.
«
"Речь идет о беспилотном надводном судне, которое было запущено с территории, подконтрольной хуситам, с явным намерением причинить вред. К счастью, оно взорвалось. Неясно, что именно было мишенью судна. Как уже упоминалось, жертв и разрушений оно не спровоцировало", - уточнил командующий Пятым флотом США.
Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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В миреКрасное мореСШАВеликобританияМинистерство обороны СШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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