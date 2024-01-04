Пентагон: свыше 20 стран создают безопасность судоходства в Красном море
Пентагон: безопасность судоходства в Красном море обеспечивают свыше 20 стран
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Свыше 20 стран принимают участие в операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), нацеленной на обеспечение безопасности судоходства в Красном море в свете недавних атак членов движения "Ансар Алла" (хуситов) на торговые суда, заявил в четверг командующий Пятым флотом США вице-адмирал Брэд Купер.
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"В общей сложности в работе коалиции принимают участие более 20 стран <…> В оперативном отношении США, Великобритания и Франция сохраняют превосходство по числу кораблей и, как уже упоминалось, через пару недель к нам присоединятся Греция и Дания", - заявил он журналистам.
Купер обратил внимание, что с ноября предыдущего года на торговые суда в Красном море было совершено свыше двух десятков нападений. Последний подобный случай, по его словам, произошел рано утром 4 января.
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"Речь идет о беспилотном надводном судне, которое было запущено с территории, подконтрольной хуситам, с явным намерением причинить вред. К счастью, оно взорвалось. Неясно, что именно было мишенью судна. Как уже упоминалось, жертв и разрушений оно не спровоцировало", - уточнил командующий Пятым флотом США.
Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.