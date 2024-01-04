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Военные инженеры проверили почти 25 тысяч километров путей в 2023 году - РИА Новости, 04.01.2024
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12:28 04.01.2024
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Военные инженеры проверили почти 25 тысяч километров путей в 2023 году
Военные инженеры проверили почти 25 тысяч километров путей в 2023 году - РИА Новости, 04.01.2024
Военные инженеры проверили почти 25 тысяч километров путей в 2023 году
Российские инженерные войска за 2023 год проверили почти 25 тысяч километров путей и более 4 тысяч зданий, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:28
2024-01-04T12:28
россия
войска рхбз
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские инженерные войска за 2023 год проверили почти 25 тысяч километров путей и более 4 тысяч зданий, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Проверено более 24600 км путей в ходе инженерной разведки, более 4304 жилых домов и сооружений, более 1142 км водоводов, газопроводов и линий электропередач", - говорится в сообщении. Также указано, что войска радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) за прошедший год провели химическое обследование промышленных объектов на площади более двух тысяч гектаров. Проверены более 250 зданий, 180 железнодорожных цистерн и 200 ёмкостей. Кроме того, специалисты РХБЗ проанализировали более 3,9 тысячи биологических проб. Из них более 1,2 тысячи были проверены на наличие возбудителей холеры и брюшного тифа, более 400 - сибирской язвы, бруцеллеза и мелиоидоза.
https://ria.ru/20230308/mariupol-1856526292.html
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россия, войска рхбз, безопасность
Россия, Войска РХБЗ, Безопасность
Военные инженеры проверили почти 25 тысяч километров путей в 2023 году

Российские инженерные войска за 2023 год проверили более четырех тысяч зданий

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоенные инженеры
Военные инженеры - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военные инженеры. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские инженерные войска за 2023 год проверили почти 25 тысяч километров путей и более 4 тысяч зданий, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Проверено более 24600 км путей в ходе инженерной разведки, более 4304 жилых домов и сооружений, более 1142 км водоводов, газопроводов и линий электропередач", - говорится в сообщении.
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Также указано, что войска радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) за прошедший год провели химическое обследование промышленных объектов на площади более двух тысяч гектаров. Проверены более 250 зданий, 180 железнодорожных цистерн и 200 ёмкостей.
Кроме того, специалисты РХБЗ проанализировали более 3,9 тысячи биологических проб. Из них более 1,2 тысячи были проверены на наличие возбудителей холеры и брюшного тифа, более 400 - сибирской язвы, бруцеллеза и мелиоидоза.
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