https://ria.ru/20240104/bezopasnost-1919687378.html

Военные инженеры проверили почти 25 тысяч километров путей в 2023 году

Военные инженеры проверили почти 25 тысяч километров путей в 2023 году - РИА Новости, 04.01.2024

Военные инженеры проверили почти 25 тысяч километров путей в 2023 году

Российские инженерные войска за 2023 год проверили почти 25 тысяч километров путей и более 4 тысяч зданий, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:28

2024-01-04T12:28

2024-01-04T12:28

россия

войска рхбз

безопасность

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские инженерные войска за 2023 год проверили почти 25 тысяч километров путей и более 4 тысяч зданий, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Проверено более 24600 км путей в ходе инженерной разведки, более 4304 жилых домов и сооружений, более 1142 км водоводов, газопроводов и линий электропередач", - говорится в сообщении. Также указано, что войска радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) за прошедший год провели химическое обследование промышленных объектов на площади более двух тысяч гектаров. Проверены более 250 зданий, 180 железнодорожных цистерн и 200 ёмкостей. Кроме того, специалисты РХБЗ проанализировали более 3,9 тысячи биологических проб. Из них более 1,2 тысячи были проверены на наличие возбудителей холеры и брюшного тифа, более 400 - сибирской язвы, бруцеллеза и мелиоидоза.

https://ria.ru/20230308/mariupol-1856526292.html

https://ria.ru/20240103/peregovory-1919608820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, войска рхбз, безопасность