https://ria.ru/20240104/belgorod-1919716033.html

В Белгороде продлили зимние каникулы до 19 января

В Белгороде продлили зимние каникулы до 19 января - РИА Новости, 04.01.2024

В Белгороде продлили зимние каникулы до 19 января

Белгородским школьникам и студентам в нескольких муниципалитетах продлили каникулы до 19 января, сообщил глава региона Вячеслав Гладков по итогам заседания... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:11

2024-01-04T16:11

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БЕЛГОРОД, 4 янв — РИА Новости. Белгородским школьникам и студентам в нескольких муниципалитетах продлили каникулы до 19 января, сообщил глава региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба."Докладываю, какие решения приняты: продлить срок школьных каникул с 9 по 19 января в следующих муниципалитетах: город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа и два населенных пункта в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка", — написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп. Следующее заседание оперштаба проведут 16 января.В свою очередь, заместитель губернатора по социальным вопросам Андрей Милехин рассказал журналистам, что занятия для детей в сфере дополнительного образования не будут проходить в очном формате. "Мы научились это делать в дистанционной форме, поэтому дополнительное образование, спорт и культура работают с ребятами в этом направлении до 19 числа в рамках продленных зимних каникул в дистанционном формате", — сказал он. Милехин добавил, что для студентов колледжей и вузов каникулы также продлили до 19 числа. Сессии пройдут в дистанционном формате. По словам чиновника, такие меры помогут властям лучше изучить обстановку и принять более точное решение перед окончанием зимних каникул.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240104/obstrel-1919683023.html

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Атака ВСУ на Белгород Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. 2024-01-04T16:11 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины