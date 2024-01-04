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В Белгороде заменили 400 квадратных метров окон - РИА Новости, 04.01.2024
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10:52 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/belgorod-1919675961.html
В Белгороде заменили 400 квадратных метров окон
В Белгороде заменили 400 квадратных метров окон - РИА Новости, 04.01.2024
В Белгороде заменили 400 квадратных метров окон
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде заменено порядка 400 квадратных метров окон в пострадавших от... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:52
2024-01-04T10:52
происшествия
белгород
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде заменено порядка 400 квадратных метров окон в пострадавших от массированного обстрела ВСУ домах. Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов информировал, что после обстрела Белгорода 30 декабря повреждены окна на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Различные повреждения выявлены в 457 квартирах в 60 многоквартирных домах и в 12 ИЖС. "Уже восстановлено 400 квадратных метров, чуть более 3000 квадратных метров предстоит ещё выполнить работ по замене окон. В двух квартирах, которые наиболее пострадали: проспект Славы и Народный бульвар - начались уже внутренние отделочные работы. Начались работы по восстановлению кровель, повреждённых в результате обстрелов.", - написал Гладков. Глава области уточнил, что 14 предприятий изготавливают стеклопакеты. "На предприятиях был, сам смотрел, как работы начались, поэтому проблем с изготовлением стеклопакетов нет", - подчеркнул губернатор. Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
https://ria.ru/20240104/belgorod-1919675619.html
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происшествия, белгород, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде заменили 400 квадратных метров окон

Строители заменили 400 квадратных метров окон в Белгороде после обстрелов ВСУ

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде заменено порядка 400 квадратных метров окон в пострадавших от массированного обстрела ВСУ домах.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов информировал, что после обстрела Белгорода 30 декабря повреждены окна на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Различные повреждения выявлены в 457 квартирах в 60 многоквартирных домах и в 12 ИЖС.
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"Уже восстановлено 400 квадратных метров, чуть более 3000 квадратных метров предстоит ещё выполнить работ по замене окон. В двух квартирах, которые наиболее пострадали: проспект Славы и Народный бульвар - начались уже внутренние отделочные работы. Начались работы по восстановлению кровель, повреждённых в результате обстрелов.", - написал Гладков.
Глава области уточнил, что 14 предприятий изготавливают стеклопакеты. "На предприятиях был, сам смотрел, как работы начались, поэтому проблем с изготовлением стеклопакетов нет", - подчеркнул губернатор.
Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьВалентин ДемидовВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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