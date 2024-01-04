https://ria.ru/20240104/belgorod-1919675961.html

В Белгороде заменили 400 квадратных метров окон

В Белгороде заменили 400 квадратных метров окон - РИА Новости, 04.01.2024

В Белгороде заменили 400 квадратных метров окон

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде заменено порядка 400 квадратных метров окон в пострадавших от... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:52

2024-01-04T10:52

2024-01-04T10:52

происшествия

белгород

белгородская область

валентин демидов

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде заменено порядка 400 квадратных метров окон в пострадавших от массированного обстрела ВСУ домах. Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов информировал, что после обстрела Белгорода 30 декабря повреждены окна на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Различные повреждения выявлены в 457 квартирах в 60 многоквартирных домах и в 12 ИЖС. "Уже восстановлено 400 квадратных метров, чуть более 3000 квадратных метров предстоит ещё выполнить работ по замене окон. В двух квартирах, которые наиболее пострадали: проспект Славы и Народный бульвар - начались уже внутренние отделочные работы. Начались работы по восстановлению кровель, повреждённых в результате обстрелов.", - написал Гладков. Глава области уточнил, что 14 предприятий изготавливают стеклопакеты. "На предприятиях был, сам смотрел, как работы начались, поэтому проблем с изготовлением стеклопакетов нет", - подчеркнул губернатор. Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.

https://ria.ru/20240104/belgorod-1919675619.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины