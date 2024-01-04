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Нескольких пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выписали из больницы - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/belgorod-1919675619.html
Нескольких пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выписали из больницы
Нескольких пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выписали из больницы - РИА Новости, 04.01.2024
Нескольких пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выписали из больницы
Четверо пострадавших в результате атаки ВСУ на центр Белгорода выписаны из больницы, еще одного ребенка перевезли на лечение в федеральный центр, сообщил... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:50
2024-01-04T10:50
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
москва
общество
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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Четверо пострадавших в результате атаки ВСУ на центр Белгорода выписаны из больницы, еще одного ребенка перевезли на лечение в федеральный центр, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее губернатор информировал, что в местных больницах находится 45 жителей, еще 25 человек проходят лечение в Москве. "По состоянию наших раненых, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях – сейчас их 66 (4 выписано). Самый маленький пациент – девочка, которая получила очень серьёзное ранение, сейчас её состояние здоровья позволило нам транспортировать её в Москву", - написал Гладков. Губернатор выразил уверенность в том, что московские врачи окажут ребенку всю необходимую помощь в тяжелой ситуации. Глава области добавил, что два человека были переведены из реанимации в общие палаты. "Все необходимые лекарственные препараты у нас есть, врачи на месте, все работают, все трудятся для того, чтобы помочь побыстрее вернуться жителям, получившим ранения, в свои семьи", - подчеркнул Гладков. Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919629727.html
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, москва, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Москва, Общество
Нескольких пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выписали из больницы

Гладков: четверых пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выписали из больницы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Четверо пострадавших в результате атаки ВСУ на центр Белгорода выписаны из больницы, еще одного ребенка перевезли на лечение в федеральный центр, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор информировал, что в местных больницах находится 45 жителей, еще 25 человек проходят лечение в Москве.
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"По состоянию наших раненых, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях – сейчас их 66 (4 выписано). Самый маленький пациент – девочка, которая получила очень серьёзное ранение, сейчас её состояние здоровья позволило нам транспортировать её в Москву", - написал Гладков.
Губернатор выразил уверенность в том, что московские врачи окажут ребенку всю необходимую помощь в тяжелой ситуации.
Глава области добавил, что два человека были переведены из реанимации в общие палаты. "Все необходимые лекарственные препараты у нас есть, врачи на месте, все работают, все трудятся для того, чтобы помочь побыстрее вернуться жителям, получившим ранения, в свои семьи", - подчеркнул Гладков.
Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМоскваОбщество
 
 
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