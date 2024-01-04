https://ria.ru/20240104/belgorod-1919675619.html

Нескольких пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выписали из больницы

Нескольких пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выписали из больницы - РИА Новости, 04.01.2024

Нескольких пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выписали из больницы

Четверо пострадавших в результате атаки ВСУ на центр Белгорода выписаны из больницы, еще одного ребенка перевезли на лечение в федеральный центр, сообщил... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:50

2024-01-04T10:50

2024-01-04T10:50

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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общество

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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Четверо пострадавших в результате атаки ВСУ на центр Белгорода выписаны из больницы, еще одного ребенка перевезли на лечение в федеральный центр, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее губернатор информировал, что в местных больницах находится 45 жителей, еще 25 человек проходят лечение в Москве. "По состоянию наших раненых, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях – сейчас их 66 (4 выписано). Самый маленький пациент – девочка, которая получила очень серьёзное ранение, сейчас её состояние здоровья позволило нам транспортировать её в Москву", - написал Гладков. Губернатор выразил уверенность в том, что московские врачи окажут ребенку всю необходимую помощь в тяжелой ситуации. Глава области добавил, что два человека были переведены из реанимации в общие палаты. "Все необходимые лекарственные препараты у нас есть, врачи на месте, все работают, все трудятся для того, чтобы помочь побыстрее вернуться жителям, получившим ранения, в свои семьи", - подчеркнул Гладков. Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.

https://ria.ru/20240103/belgorod-1919629727.html

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919560349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, москва, общество