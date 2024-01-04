https://ria.ru/20240104/aeroporty-1919751453.html

Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают в штатном режиме

Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают в штатном режиме - РИА Новости, 04.01.2024

Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают в штатном режиме

Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают штатно на фоне низкой температуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T23:20

2024-01-04T23:20

2024-01-04T23:20

общество

москва

аэропорт "жуковский"

московский авиационный узел

евгений тишковец

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают штатно на фоне низкой температуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. "Аэропорт работает штатно, без ограничений на прием и отправку рейсов. Наземные службы переведены на работу в усиленном режиме: предполетное обслуживание воздушных судов в текущих температурных условиях требует большего объема работ", - ответили в "Жуковском" на вопрос о влиянии погодных условий на работу гавани. В пресс-службе аэропорта "Внуково" добавили, что отмен рейсов по метеоусловиям нет. "Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Все службы аэропорта "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - заключили в пресс-службе аэропорта. В других аэропортах Московского авиационного узла наблюдаются задержки рейсов, следует из данных онлайн-расписания. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что ночь с 3 на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса. К 8.00 мороз в столице достиг минус 26,9.

https://ria.ru/20240104/moroz-1919659863.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, аэропорт "жуковский", московский авиационный узел, евгений тишковец