Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают в штатном режиме
Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают штатно, несмотря на мороз в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийский самолет в аэропорту "Внуково-2"
Российский самолет в аэропорту "Внуково-2". Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают штатно на фоне низкой температуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.
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"Аэропорт работает штатно, без ограничений на прием и отправку рейсов. Наземные службы переведены на работу в усиленном режиме: предполетное обслуживание воздушных судов в текущих температурных условиях требует большего объема работ", - ответили в "Жуковском" на вопрос о влиянии погодных условий на работу гавани.
В пресс-службе аэропорта "Внуково" добавили, что отмен рейсов по метеоусловиям нет.
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"Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Все службы аэропорта "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - заключили в пресс-службе аэропорта.
В других аэропортах Московского авиационного узла наблюдаются задержки рейсов, следует из данных онлайн-расписания.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что ночь с 3 на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса. К 8.00 мороз в столице достиг минус 26,9.