Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают в штатном режиме - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/aeroporty-1919751453.html
Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают в штатном режиме
Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают в штатном режиме - РИА Новости, 04.01.2024
Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают в штатном режиме
Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают штатно на фоне низкой температуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T23:20
2024-01-04T23:20
общество
москва
аэропорт "жуковский"
московский авиационный узел
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148267/76/1482677686_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d43ba0d3f79ab360614fce33d70b65d4.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают штатно на фоне низкой температуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. "Аэропорт работает штатно, без ограничений на прием и отправку рейсов. Наземные службы переведены на работу в усиленном режиме: предполетное обслуживание воздушных судов в текущих температурных условиях требует большего объема работ", - ответили в "Жуковском" на вопрос о влиянии погодных условий на работу гавани. В пресс-службе аэропорта "Внуково" добавили, что отмен рейсов по метеоусловиям нет. "Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Все службы аэропорта "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - заключили в пресс-службе аэропорта. В других аэропортах Московского авиационного узла наблюдаются задержки рейсов, следует из данных онлайн-расписания. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что ночь с 3 на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса. К 8.00 мороз в столице достиг минус 26,9.
https://ria.ru/20240104/moroz-1919659863.html
https://ria.ru/20240103/moroz-1919555129.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148267/76/1482677686_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6b6cbde15eaeb998ad08e7b9387a38e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, аэропорт "жуковский", московский авиационный узел, евгений тишковец
Общество, Москва, Аэропорт "Жуковский", Московский авиационный узел, Евгений Тишковец
Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают в штатном режиме

Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают штатно, несмотря на мороз в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийский самолет в аэропорту "Внуково-2"
Российский самолет в аэропорту Внуково-2 - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российский самолет в аэропорту "Внуково-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Аэропорты "Жуковский" и "Внуково" работают штатно на фоне низкой температуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.
«
"Аэропорт работает штатно, без ограничений на прием и отправку рейсов. Наземные службы переведены на работу в усиленном режиме: предполетное обслуживание воздушных судов в текущих температурных условиях требует большего объема работ", - ответили в "Жуковском" на вопрос о влиянии погодных условий на работу гавани.
Москва - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы
Вчера, 09:11
В пресс-службе аэропорта "Внуково" добавили, что отмен рейсов по метеоусловиям нет.
«
"Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Все службы аэропорта "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - заключили в пресс-службе аэропорта.
В других аэропортах Московского авиационного узла наблюдаются задержки рейсов, следует из данных онлайн-расписания.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что ночь с 3 на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса. К 8.00 мороз в столице достиг минус 26,9.
Ледяные иглы - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Синоптик рассказал о редком явлении в Москве из-за аномальных морозов
3 января, 10:51
 
ОбществоМоскваАэропорт "Жуковский"Московский авиационный узелЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала