https://ria.ru/20240104/administratsiya-1919725712.html

Премьер-министр Палестины: Израиль создаст собственную администрацию в Газе

Премьер-министр Палестины: Израиль создаст собственную администрацию в Газе - РИА Новости, 04.01.2024

Премьер-министр Палестины: Израиль создаст собственную администрацию в Газе

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе считает, что Израиль собирается создать собственную гражданскую администрацию в Газе, она будет функционировать при... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T17:37

2024-01-04T17:37

2024-01-04T17:37

в мире

израиль

палестина

россия

владимир путин

хамас

оон

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155167/35/1551673567_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_0e67629423197b716d48b851d1bee71a.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе считает, что Израиль собирается создать собственную гражданскую администрацию в Газе, она будет функционировать при Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Я не думаю, что Израиль собирается покинуть Газу в ближайшее время. Я думаю, что Израиль собирается создать свою собственную гражданскую администрацию, которая будет функционировать при израильской оккупационной армии", - заявил Штайе в интервью британской газете Financial Times . Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240104/oon-1919714802.html

https://ria.ru/20240104/gaza-1919639636.html

израиль

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году