Экс-председатель бундестага призвал изучить возможность запрета партии АдГ
Экс-председатель бундестага призвал Берлин проверить возможность запрета АдГ
Бундестаг. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе призвал правительство рассмотреть возможность запретить набирающую популярность правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ).
«
"Если ведомства по охране конституции в трех федеральных землях классифицировали АдГ как правоэкстремистскую партию, то государство обязано проверить возможность запрета АдГ (на федеральном уровне. — Прим. ред.)", — заявил он в интервью изданию Tagesspiegel.
Тирзе отметил, что в Германии сложно запретить партию и процедура может занять много лет. При этом АдГ, по его мнению, может выставить себя "жертвой" и использовать это в целях пропаганды.
Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Саскиа Эскен также не исключила запрета "Альтернативы для Германии" в будущем.
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальте. Это решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партию "подозревают в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.
"Альтернатива для Германии" в последние полгода резко набрала поддержку со стороны немцев: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23 процентов, что делает ее второй по популярности партией после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За прошедший год АдГ поставила двух бургомистров на востоке страны. Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники АдГ часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.
В сентябре выборы пройдут в трех восточногерманских землях — Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" лидирует в опросах общественного мнения в этих землях, с отрывом опережая другие партии.