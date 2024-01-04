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Экс-председатель бундестага призвал изучить возможность запрета партии АдГ - РИА Новости, 04.01.2024
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15:41 04.01.2024 (обновлено: 19:04 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html
Экс-председатель бундестага призвал изучить возможность запрета партии АдГ
Экс-председатель бундестага призвал изучить возможность запрета партии АдГ - РИА Новости, 04.01.2024
Экс-председатель бундестага призвал изучить возможность запрета партии АдГ
Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе призвал правительство рассмотреть возможность... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:41
2024-01-04T19:04
в мире
германия
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе призвал правительство рассмотреть возможность запретить набирающую популярность правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Если ведомства по охране конституции в трех федеральных землях классифицировали АдГ как правоэкстремистскую партию, то государство обязано проверить возможность запрета АдГ (на федеральном уровне. — Прим. ред.)", — заявил он в интервью изданию Tagesspiegel. Тирзе отметил, что в Германии сложно запретить партию и процедура может занять много лет. При этом АдГ, по его мнению, может выставить себя "жертвой" и использовать это в целях пропаганды. Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Саскиа Эскен также не исключила запрета "Альтернативы для Германии" в будущем. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальте. Это решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партию "подозревают в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены. "Альтернатива для Германии" в последние полгода резко набрала поддержку со стороны немцев: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23 процентов, что делает ее второй по популярности партией после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За прошедший год АдГ поставила двух бургомистров на востоке страны. Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники АдГ часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В сентябре выборы пройдут в трех восточногерманских землях — Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" лидирует в опросах общественного мнения в этих землях, с отрывом опережая другие партии.
https://ria.ru/20231220/adg-1917041153.html
https://ria.ru/20231208/germaniya-1914591006.html
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в мире, германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
Экс-председатель бундестага призвал изучить возможность запрета партии АдГ

Экс-председатель бундестага призвал Берлин проверить возможность запрета АдГ

© Фото : Unsplash / Martin GuidoБундестаг
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Бундестаг. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе призвал правительство рассмотреть возможность запретить набирающую популярность правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ).
«
"Если ведомства по охране конституции в трех федеральных землях классифицировали АдГ как правоэкстремистскую партию, то государство обязано проверить возможность запрета АдГ (на федеральном уровне. — Прим. ред.)", — заявил он в интервью изданию Tagesspiegel.
Тирзе отметил, что в Германии сложно запретить партию и процедура может занять много лет. При этом АдГ, по его мнению, может выставить себя "жертвой" и использовать это в целях пропаганды.
Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Саскиа Эскен также не исключила запрета "Альтернативы для Германии" в будущем.
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Германии закрыли дело о нападении на главу АдГ
20 декабря 2023, 17:49
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальте. Это решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партию "подозревают в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.
"Альтернатива для Германии" в последние полгода резко набрала поддержку со стороны немцев: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23 процентов, что делает ее второй по популярности партией после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За прошедший год АдГ поставила двух бургомистров на востоке страны. Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники АдГ часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.
В сентябре выборы пройдут в трех восточногерманских землях — Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" лидирует в опросах общественного мнения в этих землях, с отрывом опережая другие партии.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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