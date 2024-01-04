https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html

Экс-председатель бундестага призвал изучить возможность запрета партии АдГ

Экс-председатель бундестага призвал изучить возможность запрета партии АдГ - РИА Новости, 04.01.2024

Экс-председатель бундестага призвал изучить возможность запрета партии АдГ

Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе призвал правительство рассмотреть возможность... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:41

2024-01-04T15:41

2024-01-04T19:04

в мире

германия

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе призвал правительство рассмотреть возможность запретить набирающую популярность правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Если ведомства по охране конституции в трех федеральных землях классифицировали АдГ как правоэкстремистскую партию, то государство обязано проверить возможность запрета АдГ (на федеральном уровне. — Прим. ред.)", — заявил он в интервью изданию Tagesspiegel. Тирзе отметил, что в Германии сложно запретить партию и процедура может занять много лет. При этом АдГ, по его мнению, может выставить себя "жертвой" и использовать это в целях пропаганды. Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Саскиа Эскен также не исключила запрета "Альтернативы для Германии" в будущем. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальте. Это решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партию "подозревают в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены. "Альтернатива для Германии" в последние полгода резко набрала поддержку со стороны немцев: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23 процентов, что делает ее второй по популярности партией после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За прошедший год АдГ поставила двух бургомистров на востоке страны. Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники АдГ часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В сентябре выборы пройдут в трех восточногерманских землях — Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" лидирует в опросах общественного мнения в этих землях, с отрывом опережая другие партии.

https://ria.ru/20231220/adg-1917041153.html

https://ria.ru/20231208/germaniya-1914591006.html

германия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, альтернатива для германии (партия)