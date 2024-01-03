https://ria.ru/20240103/zheleznogorsk-1919579753.html

Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска

Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска - РИА Новости, 03.01.2024

Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска

Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска после отключения подстанции для восстановления повреждений, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:42

2024-01-03T14:42

2024-01-03T14:42

специальная военная операция на украине

происшествия

роман старовойт

вооруженные силы украины

курская область

жкх

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ВОРОНЕЖ, 3 янв - РИА Новости. Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска после отключения подстанции для восстановления повреждений, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.Ранее Старовойт сообщал, что Железногорский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы, в результате в 17 многоквартирных домах не было отопления. Для восстановления было необходимо отключить подстанцию, из-за чего город остался без электричества и теплоснабжения. "В большей части города и района электроснабжение восстановлено", — сообщил Старовойт. Губернатор сообщил, что в администрации города и одном из торговых центров установили цистерны с питьевой водой. По словам Старовойта, вода уже начала появляться в квартирах, но для полного запуска ещё нужно время.

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, жкх