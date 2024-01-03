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Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/zheleznogorsk-1919579753.html
Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска
Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска - РИА Новости, 03.01.2024
Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска
Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска после отключения подстанции для восстановления повреждений, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:42
2024-01-03T14:42
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
вооруженные силы украины
курская область
жкх
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ВОРОНЕЖ, 3 янв - РИА Новости. Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска после отключения подстанции для восстановления повреждений, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.Ранее Старовойт сообщал, что Железногорский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы, в результате в 17 многоквартирных домах не было отопления. Для восстановления было необходимо отключить подстанцию, из-за чего город остался без электричества и теплоснабжения. "В большей части города и района электроснабжение восстановлено", — сообщил Старовойт. Губернатор сообщил, что в администрации города и одном из торговых центров установили цистерны с питьевой водой. По словам Старовойта, вода уже начала появляться в квартирах, но для полного запуска ещё нужно время.
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происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, жкх
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Курская область, ЖКХ
Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска

Старовойт: власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска

© Роман Старовойт/TelegramРаботы по восстановлению энергоснабжения в Железногорске
Работы по восстановлению энергоснабжения в Железногорске
© Роман Старовойт/Telegram
Работы по восстановлению энергоснабжения в Железногорске
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 янв - РИА Новости. Курские власти восстановили энергоснабжение в большей части Железногорска после отключения подстанции для восстановления повреждений, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Ранее Старовойт сообщал, что Железногорский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы, в результате в 17 многоквартирных домах не было отопления. Для восстановления было необходимо отключить подстанцию, из-за чего город остался без электричества и теплоснабжения.
"В большей части города и района электроснабжение восстановлено", — сообщил Старовойт.
Губернатор сообщил, что в администрации города и одном из торговых центров установили цистерны с питьевой водой. По словам Старовойта, вода уже начала появляться в квартирах, но для полного запуска ещё нужно время.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныКурская областьЖКХ
 
 
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