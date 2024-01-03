https://ria.ru/20240103/zemletryasenie-1919538333.html

В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 03.01.2024

В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

В префектуре Исикава вновь произошло землетрясение, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T05:02

2024-01-03T05:02

2024-01-03T10:32

в мире

япония

исикава

серия землетрясений в японии в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919431439_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_aa53eed6aad8b09dafe89f9cd10a4f6d.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В префектуре Исикава вновь произошло землетрясение, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.Толчки магнитудой 5,5 зафиксировали в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр залегал на глубине десяти километров под водой. Угрозу цунами не объявляли.Небольшие толчки ощущались и в городе Осака, где проживает корреспондент РИА Новости, но на этот раз они оказались гораздо слабее и длились намного меньше по времени.Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Всего в течение дня зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели. Стихийному бедствию присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". По данным Главного метеорологического агентства, оно стало самым сильным для этого региона с 1885 года.По последним данным, число жертв землетрясения достигло 62, пострадали более ста человек, еще некоторые могут оставаться под завалами.Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов, более 32 тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушено дорожное полотно. При этом сбоев в работе АЭС не выявили.

япония

исикава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Землетрясение на западе Японии Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио 2024-01-03T05:02 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году