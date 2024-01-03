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В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 03.01.2024
В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
В префектуре Исикава вновь произошло землетрясение, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T05:02
2024-01-03T05:02
2024-01-03T10:32
в мире
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серия землетрясений в японии в 2024 году
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В префектуре Исикава вновь произошло землетрясение, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.Толчки магнитудой 5,5 зафиксировали в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр залегал на глубине десяти километров под водой. Угрозу цунами не объявляли.Небольшие толчки ощущались и в городе Осака, где проживает корреспондент РИА Новости, но на этот раз они оказались гораздо слабее и длились намного меньше по времени.Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Всего в течение дня зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели. Стихийному бедствию присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". По данным Главного метеорологического агентства, оно стало самым сильным для этого региона с 1885 года.По последним данным, число жертв землетрясения достигло 62, пострадали более ста человек, еще некоторые могут оставаться под завалами.Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов, более 32 тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушено дорожное полотно. При этом сбоев в работе АЭС не выявили.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919431439_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_614c7ce27bcf239df37f2898d8a129b6.jpg
Землетрясение на западе Японии
Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио
2024-01-03T05:02
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PT0M21S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
В японской префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
В префектуре Исикава вновь произошло землетрясение, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии
.
Толчки магнитудой 5,5 зафиксировали в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр залегал на глубине десяти километров под водой. Угрозу цунами не объявляли.
Небольшие толчки ощущались и в городе Осака, где проживает корреспондент РИА Новости, но на этот раз они оказались гораздо слабее и длились намного меньше по времени.
Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Всего в течение дня зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели.
Стихийному бедствию присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". По данным Главного метеорологического агентства, оно стало самым сильным для этого региона с 1885 года.
По последним данным, число жертв землетрясения достигло 62, пострадали более ста человек, еще некоторые могут оставаться под завалами.
Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов, более 32 тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушено дорожное полотно. При этом сбоев в работе АЭС не выявили.