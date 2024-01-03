Рейтинг@Mail.ru
В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 03.01.2024 (обновлено: 10:32 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/zemletryasenie-1919538333.html
В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 03.01.2024
В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
В префектуре Исикава вновь произошло землетрясение, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T05:02
2024-01-03T10:32
в мире
япония
исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919431439_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_aa53eed6aad8b09dafe89f9cd10a4f6d.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В префектуре Исикава вновь произошло землетрясение, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.Толчки магнитудой 5,5 зафиксировали в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр залегал на глубине десяти километров под водой. Угрозу цунами не объявляли.Небольшие толчки ощущались и в городе Осака, где проживает корреспондент РИА Новости, но на этот раз они оказались гораздо слабее и длились намного меньше по времени.Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Всего в течение дня зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели. Стихийному бедствию присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". По данным Главного метеорологического агентства, оно стало самым сильным для этого региона с 1885 года.По последним данным, число жертв землетрясения достигло 62, пострадали более ста человек, еще некоторые могут оставаться под завалами.Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов, более 32 тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушено дорожное полотно. При этом сбоев в работе АЭС не выявили.
япония
исикава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Землетрясение на западе Японии
Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио
2024-01-03T05:02
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919431439_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_614c7ce27bcf239df37f2898d8a129b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

В японской префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В префектуре Исикава вновь произошло землетрясение, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.
Толчки магнитудой 5,5 зафиксировали в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр залегал на глубине десяти километров под водой. Угрозу цунами не объявляли.
© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Небольшие толчки ощущались и в городе Осака, где проживает корреспондент РИА Новости, но на этот раз они оказались гораздо слабее и длились намного меньше по времени.
Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Всего в течение дня зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели.
Стихийному бедствию присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". По данным Главного метеорологического агентства, оно стало самым сильным для этого региона с 1885 года.
© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
По последним данным, число жертв землетрясения достигло 62, пострадали более ста человек, еще некоторые могут оставаться под завалами.
Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов, более 32 тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушено дорожное полотно. При этом сбоев в работе АЭС не выявили.
 
В миреЯпонияИсикаваСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала