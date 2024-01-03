https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев

Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев - РИА Новости, 03.01.2024

Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев

Хотя 2024 год уже сменил на календаре 2023-й, кое-что остается неизменным: Зеленский по-прежнему жалуется и ищет виноватых в своих неудачах. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T08:00

2024-01-03T08:00

2024-01-03T08:04

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Хотя 2024 год уже сменил на календаре 2023-й, кое-что остается неизменным: Зеленский по-прежнему жалуется и ищет виноватых в своих неудачах.Если сжимать новогоднее интервью фронтмена "Квартала 95" для британского издания The Economist до пары предложений, то суть всех его попыток выразить и без того путаные мысли на плохом английском может уместиться в следующей фразе: "Это не мир помогает Киеву защищаться, это Киев защищает весь мир". И тут остается лишь развести руками — незавидна участь мира, который вынужден полагаться на Зеленского.Но у украинского лидера всегда есть подходящие кандидаты, чтобы переложить ответственность. "Запад утратил чувство неотложности, а украинцы более не чувствуют экзистенциальной угрозы", — жалуется он. И вот здесь Зеленский затрагивает сразу две ключевые проблемы, которые предопределяют его грядущий провал.Во-первых, спонсоры киевского режима после провального контрнаступления убедились, что одолеть Россию на поле боя не удастся, а именно это было для них главным призом в украинском конфликте. Теперь же, раз эта задача недостижима, Запад будет стремиться соизмерять цели, которые он перед собой ставит, и средства, которые он готов передать Киеву для их достижения. Для Зеленского это означает конец потока денег и оружия для удовлетворения всех его хотелок. Киевская клика теперь будет получать минимально необходимое количество помощи, чтобы продолжать сопротивление, но не более того. Есть у Вашингтона и его союзников более приоритетные цели, особенно после 7 октября.Но вторая часть высказывания Зеленского куда важнее. Он, конечно, снова неправ: экзистенциальная угроза для украинцев остается, и сами украинцы ее очень хорошо чувствуют. Вот только исходит она не от России, а от самого режима Зеленского.Здесь дело вот в чем: Кремль неоднократно подчеркивал, что целью СВО не является уничтожение ни самой Украины, ни тем более украинцев. Правда, в наличии будущего у самостоятельной Украины есть серьезные сомнения. Судите сами: последние 33 года украинской государственности — это история регресса. Страна, которая получила от СССР мощную промышленность, превратилась в аграрную. В УССР проживали 52 миллиона человек, на Украине сейчас не наберется и 30. Конечно, обрушение экономики и депопуляция — то есть нищета и вымирание — компенсировались среднестатистическому украинцу правом поскакать на Майдане, но Зеленский и его отнял.Украинцы столетиями развивались и процветали в рамках Российского государства, так что даже присоединение всей Украины не грозит этому народу ничем, кроме благополучия. Россия превосходит нынешнюю Украину по всем мыслимым и немыслимым экономическим показателям.На другой чаше весов — Зеленский, который не может предложить украинцам ничего, кроме смерти в очередном "контрнаступе". Победа в этом конфликте недостижима, но хозяин офиса на Банковой сам отвергает все возможности для переговоров и требует возвращения к границам 1991-го — условия невыполнимого как в военном, так и в дипломатическом отношении. Он понимает, что может оставаться у власти ровно до тех пор, пока продолжаются боевые действия. И поэтому он будет топить еще полмиллиона украинцев. А потом еще полмиллиона, и еще полмиллиона, и еще, и еще, и еще. Пока последние не уйдут.Собственно, в интервью The Economist он открыто признает, что альтернативы мобилизации нет. "Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Давайте будем честными: мы переключились на внутреннюю политику, — говорит Зеленский. — Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации".Это тоже знаковое заявление. Дело в том, что в Киеве долго искали: кому же на самом деле нужна мобилизация? Зеленский сперва говорил, что это требование военных, а военные — в первую очередь Залужный — утверждали, что ничего такого не просили.И вот в интервью Зеленский все-таки косвенно признает: мобилизация нужна лично ему. А не то "выборы помешают контрнаступлению". Можно конечно, поиронизировать на предмет того, что в прошлом году выборов не было, а результат контрнаступления известен. Но ведь в чем-то экс-комедиант прав. Выборы на Украине действительно от лукавого.Лучше назначать главного по Украине в Кремле. Так всем будет спокойнее.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html

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аналитика, украина, киев, россия