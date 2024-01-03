https://ria.ru/20240103/zakharova-1919586506.html

Захарова прокомментировала призывы МИД Польши поставлять ракеты Украине

Захарова прокомментировала призывы МИД Польши поставлять ракеты Украине - РИА Новости, 03.01.2024

Захарова прокомментировала призывы МИД Польши поставлять ракеты Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:40

2024-01-03T15:40

2024-01-03T20:00

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мария захарова

радослав сикорский

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского поставлять Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России. "Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться", — написала Захарова.Она добавила, что выдающихся идей у польского министра нет — только американские. "Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей", — заключила дипломат.Утром 29 декабря польское оперативное командование заявило, что неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины, сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров. Как утверждали в Генштабе, через неполные три минуты объект покинул польскую территорию. Временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша вызвали в МИД, где ему вручили ноту, в которой заявлялось, что объект якобы был идентифицирован как российская маневрирующая ракета. Но на просьбу подтвердить это заявление документально Ордаш получил отказ.Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины. Так, в ноябре 2022 года ракета упала в Пшеводуве, недалеко от украинской границы. Тогда погибли два человека. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас, а президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что Киев не причастен к инциденту. Но почти через год Варшава признала, что ракету выпустили ВСУ.

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html

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в мире, россия, польша, украина, мария захарова, радослав сикорский